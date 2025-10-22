Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sieg gegen Juve: Real bereit für Clásico - Chelsea souverän

Xabi Alonso erlebte mit Real Madrid einen intensiven Abend Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Xabi Alonso erlebte mit Real Madrid einen intensiven Abend Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Sieg gegen Juve: Real bereit für Clásico - Chelsea souverän
Im ersten Durchgang tut Real Madrid sich noch schwer, nach der Pause sorgt Bellingham für den Sieg gegen Juventus. Deutlich leichter tut sich der FC Chelsea gegen Ajax.

Madrid.

Real Madrid hat seine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt und sich mit einem weiteren Sieg für den Clásico aufgewärmt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso besiegte Juventus Turin mit 1:0 (0:0) und setzte sich damit in der Spitzengruppe der Ligaphase fest. Jude Bellingham (58. Minute) erzielte den entscheidenden Treffer und sorgte damit für die optimale Vorbereitung auf das Topspiel am Sonntag gegen den FC Barcelona in der spanischen Liga. 

Deutlich leichter als Real tat sich der FC Chelsea, der Ajax Amsterdam im heimischen Stadion mit 5:1 (4:1) abfertigte. Marc Guiu (18.), Moisés Caicedo (27.), Enzo Fernández (45./Foulelfmeter), Estêvão (45.+6/Foulelfmeter) und Tyrique George (48.) trafen für die Engländer, die von einer frühen Roten Karte gegen Amsterdams Kenneth Taylor (15.) profitierten. Dem ehemaligen Bundesliga-Profi Wout Weghorst (33./Foulelfmeter) gelang nur das zwischenzeitliche Anschlusstor. 

Lange in Überzahl spielte auch Sporting Lissabon, das sich einen späten 2:1 (0:1)-Sieg gegen Olympique Marseille erkämpfte. Igor Paixão (14.) hatte die Franzosen in Führung gebracht. Geny Catamo (69.) und Alisson Santos (86.) drehten das Spiel zugunsten des portugiesischen Meisters. Marseilles Emerson (45.) hatte kurz vor der Halbzeit nach einer Schwalbe Gelb-Rot gesehen. (dpa)

