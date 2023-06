Sieg gegen Niederlande: Kroatien im Nations-League-Finale

Der Traum vom ersten großen Titel mit Kroatien lebt für Luka Modric weiter. Der Star von Real Madrid steht mit den Kroaten im Finale der Nations League.

Kroatiens Nationalmannschaft um Star Luka Modric darf auf ihren ersten großen Titel hoffen. Der WM-Dritte von 2022 gewann bei der Nations-League-Endrunde das erste Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung und steht damit im Endspiel am Sonntag.

In Rotterdam brachte Donyell Malen von Vizemeister Borussia Dortmund die Niederländer in der 34. Minute in Führung. Nach der Pause drehten Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfmeter (55.) und Mario Pasalic (72.) die Partie für die starken Kroaten. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit rettete Noa Lang die Niederländer mit seinem Treffer in die Verlängerung. Dort schlugen die Kroaten aber wieder zurück und zogen dank Treffern von Bruno Petkovic (98.) und Modric (116./Foulelfmeter) ins Finale ein.

Im zweiten Halbfinale spielen an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede Europameister Italien und Spanien gegeneinander. Das Endspiel findet dann am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Rotterdam statt. Die deutsche Nationalmannschaft hatte die Qualifikation für die Endrunde verpasst. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick testet stattdessen am Freitag in Polen.

Rund 15.000 kroatische Fans

Nachdem der Oranje-Neustart unter Ronald Koeman im Februar mit einem 0:4 gegen Frankreich krachend fehlgeschlagen war, hatte der Nachfolger von Louis van Gaal der Nations-League-Endrunde hohe Priorität eingeräumt. Und sein im Vergleich zur WM in Katar stark verjüngtes Team enttäuschte zunächst nicht. Die Elftal ging rund zehn Minuten vor der Pause durch Malen in Führung.

Angetrieben von den rund 15.000 kroatischen Fans im De Kuip drehten Modric und Co. nach der Pause aber die Partie. Zunächst unterlief Oranje-Stürmer Cody Gakpo vom FC Liverpool ein völlig unnötiges Foul an Modric im Strafraum, Kramaric verwandelte den Strafstoß sicher zum Ausgleich. Wenig später brachte Pasalic die Kroaten sogar in Führung.

Doch in den Schlussminuten ließ sich der WM-Dritte zu sehr hinten reindrängen, Lang bestrafte das in der sechsten Minute der Nachspielzeit und rettete das Oranje-Team in die Verlängerung. Doch das Koeman-Team konnte das Momentum nicht nutzen, in der Verlängerung jubelten wieder die Kroaten. (dpa)