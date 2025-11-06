Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sieg in Nizza: Freiburg in Europa auf Kurs K.o.-Phase

Johan Manzambi erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Freiburger.
Johan Manzambi erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Freiburger. Bild: Philippe Magoni/AP/dpa
Johan Manzambi erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Freiburger.
Johan Manzambi erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Freiburger. Bild: Philippe Magoni/AP/dpa
Fußball
Sieg in Nizza: Freiburg in Europa auf Kurs K.o.-Phase
Nils Bastek, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Anfang tut der SC Freiburg sich in Nizza noch schwer - doch dann dreht der Fußball-Bundesligist das Spiel. Die Franzosen offenbaren ohne Routinier Dante Defensivschwächen.

Nizza.

Der SC Freiburg setzt seine Erfolgsserie in der Europa League fort und befindet sich auf direktem Kurs in Richtung K.o.-Phase. Die Breisgauer gewannen beim französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza mit 3:1 (3:1) und holten damit im vierten Spiel den dritten Sieg.

Johan Manzambi (29. Minute), Vincenzo Grifo (39./Foulelfmeter) und Derry Scherhant (42.) trafen für die Mannschaft von Trainer Julian Schuster. Kevin Carlos (25.) hatte die weiter punktlosen Südfranzosen zunächst in Führung gebracht.

Während Freiburg sich mit zehn Punkten in der Spitzengruppe der Ligaphase festsetzte, steckt Nizza mit null Punkten tief im Tabellenkeller. Dabei hatten die Freiburger auf lautstarke Unterstützung ihrer mitgereisten Fans verzichten müssen. Aus Protest gegen das ihrer Meinung nach zu strenge Vorgehen der Ordnungskräfte blieben die Fans lange Zeit ruhig.

Nizza kommt besser ins Spiel

Der Sport-Club erwischte keinen idealen Start in die Partie. In der Anfangsphase dominierten die Gastgeber das Geschehen und kombinierten sich immer wieder vor das Freiburger Tor. Nach einem Steilpass war Carlos frei durch und schloss ins lange Eck zur Führung ab. Besonders beeindruckt waren die Südbadener nach dem Gegentreffer aber nicht. 

Stattdessen kamen sie prompt zum Ausgleich. Nach einem Patzer der Franzosen legte Yuito Suzuki zurück auf Manzambi, der in den linken Winkel abschloss. Kurios wurde es dann nach dem Freiburger Ausgleich. Weil seiner Meinung nach schon mehrfach der Luftdruck der Bälle nicht stimmte, beschwerte sich der Schiedsrichter bei Nizzas Zeugwart. 

Vor allem in der Anfangsphase lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell.
Vor allem in der Anfangsphase lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell. Bild: Philippe Magoni/AP/dpa
Vor allem in der Anfangsphase lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell.
Vor allem in der Anfangsphase lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell. Bild: Philippe Magoni/AP/dpa

Dante schaut von der Tribüne aus zu

Die Ansage zeigte offenbar Wirkung, weil es danach normal weiterging. Auch den Freiburgern kamen die besseren Bälle offenbar entgegen. Erst verwandelte Grifo einen Foulelfmeter gewohnt souverän. Drei Minuten später stellte Scherhant nach einer schönen Kombination noch vor der Pause auf 3:1. Ein deutlicher Wirkungstreffer für Nizza.

Dass die Gastgeber defensiv nicht immer auf der Höhe wirkten, lag möglicherweise auch am verletzten Dante. Der 42 Jahre alte Ex-Bundesliga-Profi schaute von der Tribüne aus zu, wie seine Teamkollegen die nächste Niederlage hinnehmen mussten.

In der Schlussphase drängte seine Mannschaft zwar auf den Ausgleichstreffer, blieb aber glücklos. Freiburg boten sich in einer zerfahrenen zweiten Hälfte dadurch Kontermöglichkeiten, die aber größtenteils unsauber zu Ende gespielt wurden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
07.11.2025
2 min.
Platter Ball bei Freiburgs Sieg: "Schon skurril"
Einer der Bälle im Spiel war nicht richtig aufgepumpt
Der SC Freiburg bleibt in der Europa League unbesiegt, erlebt in Nizza aber Kurioses. Im ersten Durchgang ist immer wieder ein platter Ball im Spiel. Zudem protestieren die mitgereisten Fans.
23.10.2025
2 min.
Grifo erneut per Freistoß: Freiburg in Europa auf Kurs
Vincenzo Grifo erzielte erneut ein Freistoßtor für Freiburg
Gegen den FC Utrecht kontrolliert der SC Freiburg über weite Strecken das Spiel. Das Ergebnis ist ein verdienter Sieg, wodurch die Breisgauer in der Europa League auf Kurs bleiben.
Nils Bastek, dpa
Mehr Artikel