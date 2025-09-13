Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sieg mit neun Mann: Bayer-Coach Hjulmand lobt "Charakter"

Kasper Hjulmand freut sich über ein gelungenes Debüt bei Bayer Leverkusen.
Kasper Hjulmand freut sich über ein gelungenes Debüt bei Bayer Leverkusen.
1. Bundesliga
Sieg mit neun Mann: Bayer-Coach Hjulmand lobt "Charakter"
Erstes Spiel, erster Sieg: Kasper Hjulmand feiert eine gelungene Premiere als Leverkusen-Trainer. Nach dem Sieg gegen Frankfurt sagt der Coach, was ihm besonders imponiert hat.

Leverkusen.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem Premierensieg die Mentalität seiner Spieler gelobt. "Was sich heute wirklich gezeigt hat, war Charakter - sehr starker Charakter von unserer Mannschaft", sagte der 53-Jährige nach dem 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Bei dem Erfolg zum Auftakt des dritten Bundesliga-Spieltags wehrte sich Bayer 04 lange zu zehnt und am Ende sogar zu neunt gegen elf Frankfurter. "Das haben wir nicht geübt", sagte Hjulmand zur Unterzahl und schmunzelte.

Der Däne hatte erst am Mittwoch sein erstes Training bei der Werkself geleitet. Viel Zeit, taktische Feinheiten einzustudieren, war deshalb natürlich nicht. Seine Mannschaft erreichte Hjulmand trotzdem. "Er hat uns viel Vertrauen gegeben", sagte Offensivspieler Nathan Tella, der mit Doppeltorschütze Alejandro Grimaldo der auffälligste Leverkusener war. (dpa)

