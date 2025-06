Siege für Niederlande und Österreich in WM-Qualifikation

EM-Halbfinalist Niederlande gelingt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft ein souveräner Auftakterfolg in Finnland. Österreich gewinnt dank seiner Bundesliga-Profis.

Helsinki/Wien.

Die Niederlande und Österreich mit Trainer Ralf Rangnick sind erfolgreich in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Die Niederlande gewannen ihr Auftaktmatch in der Gruppe G in Finnland souverän mit 2:0 (2:0), Österreich bezwang Rumänien in der Gruppe H mit 2:1 (1:0). Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko, der Zweite muss in die Playoffs.