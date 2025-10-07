Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Siegemund überrascht in Wuhan und erreicht Achtelfinale

Laura Siegemund zeigte gegen die russische Favoritin Mirra Andrejewa einen großen Kampf. (Archivbild)
Laura Siegemund zeigte gegen die russische Favoritin Mirra Andrejewa einen großen Kampf. (Archivbild)
Sport-Mix
Siegemund überrascht in Wuhan und erreicht Achtelfinale
Laura Siegemund ist beim Tennisturnier in Wuhan ins Achtelfinale eingezogen. Gegen eine favorisierte Russin gelang ihr ein tolles Comeback.

Wuhan.

Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Wuhan für eine große Überraschung gesorgt. Die 37-Jährige gewann beim WTA-1000-Event ihre Zweitrunden-Partie gegen die Russin Mirra Andrejewa mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 und zog bei dem topbesetzten Hartplatzturnier in China damit ins Achtelfinale ein. Siegemund verwandelte gegen die Nummer fünf der Welt nach 3:01 Stunden hartem Kampf ihren zweiten Matchball.

"Ich glaube, sie hat ein paar Fehler zu viel gemacht. Davon konnte ich profitieren. Ich wollte solide spielen", sagte die routinierte Sportlerin aus Metzingen in Baden-Württemberg. "Ich bin natürlich super happy. Bei den Bedingungen der letzten Tage hier hätte ich nie gedacht, dass ich überleben würde. Aber ich froh, dass ich fokussiert blieb." Sie trifft nun auf die Tschechin Karolina Muchova oder Magdalena Frech aus Polen.

Comeback nach Satzverlust im Tiebreak

Siegemund, die zuvor beim Turnier in Peking schon in der ersten Runde gescheitert war, zwang die früh mit sich hadernde Andrejewa immer wieder zu Fehlern. Beim Stand von 4:5 wehrte die Schwäbin noch zwei Satzbälle der 18 Jahre alten Russin ab, im Tiebreak holte sich Andrejewa dann aber doch den ersten Satz.

Doch Siegemund schüttelte den Frust schnell ab und agierte gegen die starke Russin auf Augenhöhe. Nach 2:11 Stunden schaffte sie den Satzausgleich. Und im entscheidenden Durchgang nahm die Deutsche ihrer nur halb so alten Rivalin gleich den ersten Aufschlag ab. Anschließend wehrte sie gleich vier Breakbälle ab und sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. (dpa)

