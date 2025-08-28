Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Siegemund zieht bei den US Open in dritte Runde ein

Laura Siegemund steht in der dritten Runde der US Open.
Laura Siegemund steht in der dritten Runde der US Open. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Laura Siegemund steht in der dritten Runde der US Open.
Laura Siegemund steht in der dritten Runde der US Open. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Sport-Mix
Siegemund zieht bei den US Open in dritte Runde ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon beim Rasenklassiker in London schrieb Doppelspezialistin Laura Siegemund positive Schlagzeilen. Nun ist sie bei den US Open die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin.

New York.

Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund steht als Einzige aus einem deutschen Frauen-Trio in der dritten Runde der US Open. Gut drei Stunden nach der Aufgabe von Eva Lys setzte sich Siegemund nach einem schwachen Beginn mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Anastassija Sacharowa durch. 

Die 37-Jährige knüpft damit in New York an ihre Erfolgsserie vom Rasenklassiker in London an. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug der US Open bekommt sie es nun am Samstag mit Sacharowas Landsfrau Jekaterina Alexandrowa zu tun.

Siegemund mit Oberschenkelproblemen erfolgreich

Mit bandagiertem Oberschenkel drehte die schwäbische Tennisspielerin einen 1:4-Rückstand. Sie steigerte sich und war insbesondere im zweiten Satz die bessere Spielerin. 

Erstmals seit 2016 steht Siegemund bei den US Open wieder in der Runde der besten 32. Dabei hatte sie sich zuvor auf ihrer Nordamerika-Tour am Oberschenkel verletzt und mit dem Training aussetzen müssen. 

Ihre deutsche Tennis-Kollegin Lys musste wegen gesundheitlicher Probleme beim Stande von 4:6, 0:3 gegen die Tschechin Linda Noskova ihre Hoffnungen auf den Drittrunden-Einzug bei dem Grand-Slam-Turnier aufgeben. Der Hamburgerin macht ihre rheumatische Autoimmunerkrankung zu schaffen. Die Schwäbin Tatjana Maria war bereits zum Auftakt gescheitert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
22:58 Uhr
4 min.
Siegemund bei US Open in Runde drei - Lys gibt auf
Laura Siegemund löste bei den US Open auch ihre zweite Aufgabe.
Hoffnungsträgerin Eva Lys beendet ihre Partie bei den US Open vorzeitig. Wieder macht ihr ihre Erkrankung Probleme. Doch eine deutsche Tennisspielerin verbleibt im Turnier.
Kristina Puck, dpa
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
27.08.2025
3 min.
Lys und Siegemund trotz Handicaps bei US Open erfolgreich
Laura Siegemund überrascht in New York.
Lys spürt noch den Rücken, Siegemund spielt mit bandagiertem Oberschenkel. Doch beide Tennisspielerinnen lassen sich zum Auftakt der US Open nicht aufhalten.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel