  • Siegemund zieht in Wuhan überraschend ins Viertelfinale ein

Laura Siegemund steht beim Turnier in Wuhan überraschend im Viertelfinale.
Laura Siegemund steht beim Turnier in Wuhan überraschend im Viertelfinale. Bild: Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa
Sport-Mix
Siegemund zieht in Wuhan überraschend ins Viertelfinale ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien weiter in Topform. Beim top besetzten Turnier in Wuhan wartet nun eine schwere Aufgabe.

Wuhan.

Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan fortgesetzt und überraschend das Viertelfinale erreicht. Die 37-Jährige gewann bei der WTA-1000-Veranstaltung ihr Achtelfinale gegen die Polin Magdalena Frech mit 6:4, 7:6 (7:2) und zeigte bei Temperaturen von weit über 30 Grad erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung. Siegemund trifft jetzt an diesem Freitag auf die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff aus den USA.

Gegen Ferch erwischte Siegemund einen schwachen Beginn und lag schnell mit 1:3 zurück. Doch dann steigerte sich die Schwäbin und holte sich nach 69 Minuten den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang lag Siegemund ein Break hinten. Beim Stand von 4:5 wehrte die Nummer 57 der Welt sogar einen Satzball ab. Die Entscheidung fiel dann im Tiebreak, wo Siegemund druckvoll agierte und ihren zweiten Matchball nutzte. Durch ihre starken Leistungen wird sich Siegemund in der Weltrangliste unter die Top 40 verbessern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
