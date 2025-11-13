Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Siegen oder Fliegen: Zverevs Endspiel ums Halbfinale

Ärgerte sich im Match gegen Sinner nicht nur über vergebene Breakbälle: Alexander Zverev
Ärgerte sich im Match gegen Sinner nicht nur über vergebene Breakbälle: Alexander Zverev Bild: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa
Alexander Zverev muss im Gruppenfinale der ATP Finals gegen das Vorrunden-Aus kämpfen.
Alexander Zverev muss im Gruppenfinale der ATP Finals gegen das Vorrunden-Aus kämpfen. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Ärgerte sich im Match gegen Sinner nicht nur über vergebene Breakbälle: Alexander Zverev
Ärgerte sich im Match gegen Sinner nicht nur über vergebene Breakbälle: Alexander Zverev Bild: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa
Alexander Zverev muss im Gruppenfinale der ATP Finals gegen das Vorrunden-Aus kämpfen.
Alexander Zverev muss im Gruppenfinale der ATP Finals gegen das Vorrunden-Aus kämpfen. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Sport-Mix
Siegen oder Fliegen: Zverevs Endspiel ums Halbfinale
Von Jörg Soldwisch, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Niederlage gegen Jannik Sinner will sich Alexander Zverev nicht lange beschäftigen. Zu wichtig ist sein letztes Gruppenmatch bei den ATP Finals. Einen Lerneffekt soll es trotzdem geben.

Turin.

Das ärgerliche Match der vergebenen Chancen gegen Topfavorit Jannik Sinner hakte Alexander Zverev für sein persönliches Endspiel ums Halbfinal-Ticket schnell ab. "Ich blicke vorwärts, ich blicke auf Freitag", sagte der deutsche Tennisstar. Bei seinem Gruppenfinale bei den ATP Finals in Turin gegen den Kanadier Felix Auger-Alliasime heißt es für den 28-Jährigen: Siegen oder Fliegen. 

Er habe "eine sehr realistische Chance, ins Halbfinale zu kommen. Und das ist jetzt meine Hauptaufgabe und mein Hauptziel", sagte Zverev. Doch mit ein paar Gedanken war er auch schon bei einem möglichen Finale am Sonntag und einer Revanche gegen Sinner: "Ich hoffe, ihn wiederzusehen. So einfach ist das."

Dafür muss der Weltranglistendritte aber zunächst am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Auger-Aliassime bestehen. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der Hamburger, folgt er in der Björn Borg Gruppe dem vorzeitig qualifizierten Sinner in die Runde der besten Vier. Verliert er, ist das Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres in Turin für den zweimaligen Gewinner (2018 und 2021) nach der Vorrunde bereits beendet. 

Entsprechend fokussiert bereitete sich Zverev am Donnerstagnachmittag in einer kleinen Trainingshalle vor. Er weiß: Der Druck ist nochmal gestiegen.

Zverev erwartet "sehr aggressiven Spieler"

Im direkten Vergleich mit Auger-Aliassime führt Zverev mit einer 6:3-Bilanz, doch das bislang letzte Aufeinandertreffen bei den US Open verlor er in der dritten Runde. Auger-Aliassime sei ein "sehr aggressiver Spieler", aber wenn er dagegenhalten könne, "dann werde ich meine Chancen bekommen", äußerte Zverev.

Der Kanadier konnte ein vorzeitiges Aus durch einen hart erkämpften Dreisatzsieg gegen Ben Shelton aus den USA gerade so verhindern und sieht sich für das Duell mit Zverev gerüstet. "Er weiß, was er zu tun hat. Ich weiß, was ich zu tun habe", sagte der 25-Jährige: "Mal sehen, wer am Freitag sein Spiel am besten umsetzen kann."

Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime
Ist bereit für das Match gegen Alexander Zverev: Felix Auger-Aliassime Bild: Antonio Calanni/AP/dpa

Kohlschreiber: "Da muss Sascha ein bisschen mehr hinkommen"

Auger-Aliassime galt in jungen Jahren als Ausnahmetalent, "dem die Zukunft des Männertennis" gehören sollte, wie damals nicht nur die Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer prophezeite. Doch so weit kam es nicht, die jüngeren Sinner (24) und Carlos Alcaraz (22) beherrschen inzwischen die Szene. In dieser Saison zeigt Auger-Aliassimes Formkurve aber wieder klar nach oben.

"Er ist einer der besten Hallenspieler nach Jannik Sinner, ist unglaublich selbstbewusst", sagte Ex-Profi Philipp Kohlschreiber. Der Sky-Experte hofft, dass Zverev noch etwas entschlossener agiert - anders als bei den sieben vergebenen Breakchancen gegen Sinner. Es in den entscheidenden Momenten mehr zu wollen, sei "eine Einstellung, die kann man zum Teil erlernen oder sich erarbeiten. Da muss Sascha ein bisschen mehr hinkommen."

Zverev: Ergebnis spiegelt Leistung nicht wider

Sinner zeigte mit dem Rücken zur Wand ein sensationelles Aufschlagspiel und nutzte selbst seine wenigen Chancen eiskalt. So stand am Ende ein 4:6, 3:6 aus Zverevs Sicht auf der Anzeigetafel. "So einen Aufschlagtag wird er nicht jedes Mal haben. Und das weiß ich auch, und das weiß er auch", sagte Zverev. Wichtig sei ihm, dass er von der Grundlinie das dominante Power-Tennis des Italieners mitgehen konnte. 

Seiner Meinung nach sei das Match deswegen ausgeglichener gewesen als es das Ergebnis vielleicht vermuten lasse, äußerte Zverev: "Er hat nur seine Chancen sehr, sehr viel besser als ich genutzt, und deswegen hat er am Ende in zwei Sätzen gewonnen." 

Auch Sinner bescheinigte Zverev, "großartiges Tennis" gespielt zu haben. "Es war ein sehr enges Match." Am Ende verlor Zverev aber zum fünften Mal in Serie gegen den Titelverteidiger und steht nun im Gruppenfinale unter Druck. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
3 min.
Duell auf Augenhöhe: Zverev verpasst Coup gegen Sinner
Alexander Zverev kassiert seine erste Niederlage bei den ATP Finals
Alexander Zverev liefert Jannik Sinner bei den ATP Finals einen harten Kampf. In den entscheidenden Momenten ist der Topfavorit aber etwas besser. Jetzt kommt es zu einem echten Gruppenfinale.
Jörg Soldwisch, dpa
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
4 min.
"Momentan der Beste": Zverev fordert Sinner nach Klatsche
Schätzen und respektieren sich: Jannik Sinner (l) und Alexander Zverev
Alexander Zverev trifft im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals auf den Titelverteidiger und Topfavoriten. Formal spielt der Dritte gegen den Zweiten der Tennis-Welt - doch es klafft eine große Lücke.
Jörg Soldwisch, dpa
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel