Siegesserie ausgebaut: Oilers holen gegen Chicago 15. Erfolg

Noch drei Siege zum neuen Bestwert: Die Edmonton Oilers sind in der NHL derzeit einfach nicht zu schlagen. Beim 3:0 in Chicago ist Leon Draisaitl an zwei Treffern beteiligt.

Edmonton. Die Edmonton Oilers haben zum 15. Mal in Serie gewonnen und sind nur noch zwei weitere Erfolge von der Einstellung des NHL-Rekords entfernt. Beim 3:0 gegen die Chicago Blackhawks bereitete Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl die beiden letzten Treffer vor. Er kommt nun auf 32 Torvorlagen in dieser Saison.

"Langsam kommen wir so nah dran, dass man darüber nachdenken kann", sagte Draisaitl während einer Medienrunde zum NHL-Rekord. "Wie sagt man so schön, wir bleiben im Moment und schauen von Spiel zu Spiel. Alles andere wäre nicht schlau."

Schon jetzt können nur zwei Mannschaften in der NHL-Geschichte längere Siegesserien als die Oilers vorweisen, die den Bestwert mit weiteren Erfolgen bei den Nashville Predators und am 6. Februar bei den Vegas Golden Knights einstellen können. "Wenn man im Sport ein paar Spiele nacheinander verliert, weiß man nicht mehr, wie man gewinnt", sagte Draisaitl. "Jetzt fühlt es sich so an, dass wir gar nicht mehr verlieren können."

Gut lief der Abend auch für Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Gegen die Philadelphia Flyers holte die Mannschaft ein 3:0, Seider erzielte mit seinem sechsten Saisontor das 2:0. Tim Stützle kam auf eine Vorlage, unterlag mit den Ottawa Senators aber nach Verlängerung den Boston Bruins mit 2:3. (dpa)