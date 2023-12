Siegesserie der Oilers hält: 4:1 gegen Devils

Nach dem furchtbaren Saisonstart kommen die Edmonton Oilers in der NHL immer besser in Fahrt. Das 4:1 gegen die New Jersey Devils ist der siebte Sieg in Serie für das Team von Leon Draisaitl.

Edmonton. Der Lauf der Edmonton Oilers in der NHL hält an. Das 4:1 gegen die New Jersey Devils war der siebte Sieg in Serie für das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl. Der Kölner bereitete das 2:0 durch Evan Bouchard vor.

Bouchard hat nun in zwölf Partien in Serie einen Scorerpunkt gesammelt. Nach dem ganz schwachen Start in die Saison stehen die Oilers nun bei zwölf Siegen und zwölf Niederlagen, dazu kommt das 2:3 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets. Edmonton hatte in dieser Saison noch nie eine positive Bilanz aus Siegen und Niederlagen. (dpa)