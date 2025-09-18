Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"

Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid. Bild: Jon Super/AP/dpa
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid. Bild: Jon Super/AP/dpa
Fußball
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.

Liverpool.

Trainer Diego Simeone von Atlético Madrid hat nach seiner Roten Karte in der Schlussphase des Champions-League-Spiels beim FC Liverpool beklagt, dass er mehrfach von Zuschauern beleidigt worden sei. Er habe sich so verhalten, weil "ich ein Mensch bin", sagte der als emotional geltende Argentinier. "Wir Trainer haben kein Recht, keine Möglichkeit zu antworten oder zu reagieren. Und es ist nie gut, wenn wir es doch tun. Auch wir können wütend werden."

Nach dem 3:2-Siegtreffer von Liverpools Virgil van Dijk in der Nachspielzeit kam es zu einer Rangelei, in die neben Simeone auch Mitglieder seines Trainerstabs sowie Ordner verwickelt waren. Der Fan, der Simeones Reaktion provoziert hatte, wurde schon während des Spiels mehrfach von den Fernsehkameras gezeigt.

Welche Beleidigungen er sich anhören musste, wollte der 55-jährige Simeone indes nicht mitteilen. "Ich werde nicht näher auf die Art der Beleidigungen eingehen. Ich möchte mich nicht auf diese Diskussion einlassen", sagte er. "Aber ich muss an meinem Platz bleiben. Ich weiß, was hinter der Trainerbank vor sich ging. Ich kann die Probleme der Gesellschaft nicht in einer Pressekonferenz lösen. Ich muss damit leben." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
15:31 Uhr
2 min.
Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Everton
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erzielte das 2:0 für Liverpool
Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die Reds gewinnen auch das Derby gegen Everton und feiern damit schon den fünften Sieg im fünften Premier-League-Spiel.
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
22:59 Uhr
2 min.
Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän
Marcos Llorente (rechts) machte beide Tore für Atlético Madrid
Beim Start in die Champions League hat der FC Liverpool kurz vor Schluss noch einen Sieg geholt. Souveräner machen es die Vorjahresfinalisten.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel