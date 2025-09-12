Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale

Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug. Bild: Sergei Grits/AP/dpa
Starker Auftritt: Wagner beim Dunk.
Starker Auftritt: Wagner beim Dunk. Bild: Matthias Stickel/dpa
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug. Bild: Sergei Grits/AP/dpa
Starker Auftritt: Wagner beim Dunk.
Starker Auftritt: Wagner beim Dunk. Bild: Matthias Stickel/dpa
Sport-Mix
"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.

Riga.

Dennis Schröder plauderte nach seinem grandiosen Auftritt ganz gelassen mit seinen finnischen Gegenspielern, dann klatschte er in Richtung der Fans: Deutschland hat bei der Basketball-EM den Sprung ins Finale eindrucksvoll geschafft und kann zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila den nächsten großen Titel gewinnen.

Doch viel Feierstimmung wollte nach dem gewonnenen Halbfinale und der schon jetzt sicheren Medaille nicht aufkommen. "Wir sind nicht fertig, der Fokus geht gleich auf Sonntag. Wir können uns kurz freuen", sagte Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic nach dem 98:86 gegen Finnland in Riga. Anführer Schröder sagte bei RTL: "Ins Finale zu kommen, ist das beste Gefühl. Wir haben einen guten Job gemacht und das Spiel kontrolliert."

Das Team um NBA-Star Franz Wagner und Schröder schaffte den ersten deutschen EM-Finaleinzug seit 20 Jahren - damals gab es für Dirk Nowitzki und sein Team Silber. "Finaaaale!!!", schrieb Nowitzki am Freitag nach dem souveränen Sieg über die Finnen bei X. Schröder fügte an: "Wir wollen jetzt noch ein Spiel gewinnen, um die Goldmedaille zu holen."

Schröder überragte gegen Finnland.
Schröder überragte gegen Finnland. Bild: Sergei Grits/AP/dpa
Schröder überragte gegen Finnland.
Schröder überragte gegen Finnland. Bild: Sergei Grits/AP/dpa

Wagner: "Das müssen wir feiern"

Auch Weltmeister Moritz Wagner war begeistert. "Das ist eine tolle Mannschaft, die im Finale steht. Das müssen wir feiern. Das ist ein Team, das es sich wirklich verdient hat - es gehört da hin", sagte der NBA-Profi, der nach einem Kreuzbandriss fehlt und als Experte bei MagentaSport arbeitet. 

Im Endspiel trifft die Mannschaft von Ibrahimagic am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf die Türkei. Die Türken gewannen ihr Halbfinale gegen Griechenland mit NBA-Star Giannis Antetokounmpo überraschend deutlich mit 94:68 (49:31). In der Vorbereitung hatte sich Deutschland beim Supercup in München knapp mit 73:71 gegen die Türkei durchgesetzt. Gegen Finnland waren Schröder und Wagner mit 26 und 22 Punkten die besten deutschen Werfer. Schröder steuerte vor 10.047 Zuschauern zudem zwölf Vorlagen bei.

Wie die goldene Generation Spaniens kann Deutschland am Sonntag die Vereinigung von Welt- und Europameisterschaftstitel bewältigen. "Ich bin unglaublich happy, unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben unser Minimalziel erreicht - das Minimalziel war, dass wir eine Medaille sicher haben. Das können wir heute Abend genießen", sagte Center Daniel Theis.

Franz Wagner und die deutschen Basketballer stehen im EM-Finale.
Franz Wagner und die deutschen Basketballer stehen im EM-Finale. Bild: Sergei Grits/AP/dpa
Franz Wagner und die deutschen Basketballer stehen im EM-Finale.
Franz Wagner und die deutschen Basketballer stehen im EM-Finale. Bild: Sergei Grits/AP/dpa

EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023, Olympia-Vierter 2024 und jetzt im EM-Endspiel - Deutschlands Basketballer erleben die erfolgreichste Ära ihrer Geschichte. "Wir sind eines der besten Teams in der Welt, das haben wir oft genug bewiesen", hatte Wagner schon vor dem Halbfinale gesagt. Er und sein Team bestätigten den Eindruck in der lettischen Hauptstadt eindrucksvoll.

Schon in der Vorrunde klarer Sieg gegen Finnland 

In der Gruppenphase im finnischen Tampere hatte Deutschland den Co-EM-Gastgeber bereits mit 91:61 deklassiert. Doch das spielte in den Köpfen der Deutschen keine Rolle. "Der Sieg aus der Vorrunde zählt nicht mehr. Finnland wird das erste Spiel im Kopf haben, sie werden sich revanchieren wollen", sagte Center Daniel Theis.

Die Situation erinnerte stark an die am Ende enttäuschenden Olympischen Spiele im vergangenen Jahr. Auch bei Olympia wurde die deutsche Mannschaft nach einer Gala in der Vorrunde gegen Gastgeber Frankreich gefeiert, um dann im zweiten Aufeinandertreffen mit den Franzosen im Halbfinale zu scheitern und später ganz ohne Medaille dazustehen.

"Ich erinnere mich noch an die Spiele gegen die Franzosen. Wir haben das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und abgeschaltet - das darf uns diesmal nicht passieren", hatte Kapitän Schröder gewarnt.

Alles im Griff! Dennis Schröder und die deutschen Basketballer spielen um den EM-Titel.
Alles im Griff! Dennis Schröder und die deutschen Basketballer spielen um den EM-Titel. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa
Alles im Griff! Dennis Schröder und die deutschen Basketballer spielen um den EM-Titel.
Alles im Griff! Dennis Schröder und die deutschen Basketballer spielen um den EM-Titel. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Schwacher Start

Und doch verschlief der Weltmeister wie schon in den beiden Spielen zuvor in Riga erneut den Start. Die Finnen, die erstmals bei einer EM überhaupt im Halbfinale standen, legten voller Euphorie los und zogen angetrieben von tausenden finnischen Fans in der Arena auf 14:6 davon.

Bei Deutschland lief dagegen zunächst nicht viel zusammen, Franz Wagner legte seine ersten vier Würfe daneben. Doch die deutsche Mannschaft blieb ruhig und steigerte sich. Schröder traf per Dreier, dann stopfte Wagner den Ball per Dunk in den Korb. Die deutsche Angriffsmaschinerie kam nun ins Rollen.

Schröder und Wagner führen Team an

Bei den Finnen fielen die Würfe dagegen nicht mehr so gut wie in den ersten fünf Minuten. Nach dem ersten Viertel lag Deutschland mit vier Punkten vorn (30:26) und baute seinen Vorsprung danach kontinuierlich aus. Zwischenzeitlich hatte sich der Weltmeister mit 19 Punkten abgesetzt (49:30). Auf einmal traf sogar Wagner seine Würfe aus der Distanz - zur Pause führte Deutschland mit 14 Punkten.

Isaac Bonga hatte wieder großen Anteil am deutschen Erfolg.
Isaac Bonga hatte wieder großen Anteil am deutschen Erfolg. Bild: Matthias Stickel/dpa
Isaac Bonga hatte wieder großen Anteil am deutschen Erfolg.
Isaac Bonga hatte wieder großen Anteil am deutschen Erfolg. Bild: Matthias Stickel/dpa

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Finnen noch einmal alles und verkürzten auf sechs Zähler (73:79). Deutschland wackelte kurz, blieb aber cool und zog angeführt von Schröder, der schon Mitte des dritten Viertels ein Double-Double verzeichnete, wieder davon.

Und das, obwohl Ibrahimagic nur zehn Spieler zur Verfügung hatte, weil neben Johannes Voigtmann (Knie-Operation) auch noch Justus Hollatz mit einer Fußverletzung ausfiel. Beide verfolgten den Finaleinzug aber von der deutschen Bank aus, wo auch der nach wie vor gesundheitlich angeschlagene Bundestrainer Alex Mumbru saß. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
"Müssen besser sein" - Olympia als Warnung für Basketballer
Franz Wagner will mit Deutschlands Basketballern endlich wieder ein wichtiges Spiel gewinnen.
Deutschland gegen Finnland - da war doch was? In der Vorrunde war es eine klare Sache für den Weltmeister. Doch das macht das EM-Halbfinale eher komplizierter. Das hat Olympia gezeigt.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
22:42 Uhr
6 min.
Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel
Die deutschen Basketballer feiern den EM-Titel.
Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel