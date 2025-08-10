Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg

Ibrahima Sissoko darf sich für das 1:0 gegen Elversberg gratulieren lassen.
Lasse Günther verteidigt für die SV Elversberg.
Lasse Günther verteidigt für die SV Elversberg.
2. Bundesliga
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Der VfL Bochum tut sich gegen früh dezimierte Elversberger sehr lange schwer. Nach zwei Wechseln von Trainer Hecking kommt der Ex-Erstligist in Fahrt.

Bochum.

Der VfL Bochum hat trotz langer Überzahl mit einem Kraftakt seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Ibrahima Sissoko erzielte beim mühsamen 2:0 (0:0) des Erstliga-Absteigers gegen die SV Elversberg die Führung in der 66. Minute. Gerrit Holtmann legte in der Nachspielzeit nach (90.+1). Dabei bestritten die Gäste aus dem Saarland vor 24.207 Zuschauern im Ruhrstadion fast die ganze Partie in Unterzahl.

Jan Gyamerah hatte wegen Handspiels bereits in der 6. Minute Gelb-Rot gesehen, was eine sehr harte Entscheidung war. Nach dem verpatzten Saisonauftakt beim 1:4 in Darmstadt überraschte VfL-Trainer Dieter Hecking mit Mathis Clairicia für Philipp Hofmann als Sturmspitze. Er verhalf zudem Eigengewächs Kacper Koscierski zum Zweitliga-Debüt.

Jan Gyamerah musste nach wenigen Minuten mit der Ampelkarte vom Platz.
Jan Gyamerah musste nach wenigen Minuten mit der Ampelkarte vom Platz.
Den Bochumern war die Verunsicherung in der hektischen ersten Halbzeit mit zahlreichen Verwarnungen anzumerken. Die Elversberger, die in der Aufstiegsrelegation zum Oberhaus am 1. FC Heidenheim gescheitert waren, behielten auch zu zehnt lange ihre Struktur und Sicherheit.

Heckings Joker überzeugen

Die eingewechselten Holtmann und Koji Miyoshi verliehen den ideenlosen Bochumern dann deutlich mehr Schwung. Holtmann bereite unmittelbar nach Wiederanpfiff die bis dato beste Chance durch Miyoshi vor, der Ball des Japaners zischte aber am Pfosten vorbei.

Kurz darauf scheiterte Moritz Broschinski an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof (50.), ehe Sissoko nach einem Kopfball von Mats Pannewig zum 1:0 abstaubte und Holtmann auf Vorarbeit Miyoshis alles klarmachte. Für die dezimierten Elversberger und ihren neuen Trainer Vincent Wagner war es eine Woche nach dem 1:0 gegen Nürnberg der erste Rückschlag. (dpa)

