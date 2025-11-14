Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Skandal-Funktionär Rubiales von Onkel mit Eiern beworfen

Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) wurde von einem Onkel mit Eiern beworfen.
Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) wurde von einem Onkel mit Eiern beworfen. Bild: Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa
Wegen des nicht einvernehmlichen Kusses auf den Mund der Fußballerin Jennifer Hermoso musste Luis Rubiales vom Amt des Verbandschefs zurücktreten und wurde wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe verurteilt.
Wegen des nicht einvernehmlichen Kusses auf den Mund der Fußballerin Jennifer Hermoso musste Luis Rubiales vom Amt des Verbandschefs zurücktreten und wurde wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe verurteilt. Bild: John Cowpland/Rfef/AP/EUROPA PRESS/dpa
Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) wurde von einem Onkel mit Eiern beworfen.
Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) wurde von einem Onkel mit Eiern beworfen. Bild: Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa
Wegen des nicht einvernehmlichen Kusses auf den Mund der Fußballerin Jennifer Hermoso musste Luis Rubiales vom Amt des Verbandschefs zurücktreten und wurde wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe verurteilt.
Wegen des nicht einvernehmlichen Kusses auf den Mund der Fußballerin Jennifer Hermoso musste Luis Rubiales vom Amt des Verbandschefs zurücktreten und wurde wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe verurteilt. Bild: John Cowpland/Rfef/AP/EUROPA PRESS/dpa
Fußball
Skandal-Funktionär Rubiales von Onkel mit Eiern beworfen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luis Rubiales sieht sich nicht nur öffentlicher Kritik, sondern offenbar auch innerfamiliären Spannungen ausgesetzt. Einer seiner Onkel greift ihn bei einem Auftritt in Madrid an.

Madrid.

Bei dem Mann, der Spaniens früheren Fußball-Präsidenten Luis Rubiales bei einer Buchvorstellung in Madrid mit Eiern beworfen hat, handelt es sich um einen Onkel von Rubiales. Der Angreifer sei Luis Rubén Rubiales, TV-Schauspieler und jüngerer Bruder des Vaters von Rubiales, bestätigte der Angegriffene der Nachrichtenseite "Periodista Digital". Dabei habe der Werfer am Donnerstagabend "Schuft" gerufen, wie die Zeitung "El País" berichtete.

"Er hat mich mit Eiern beworfen, weil er gestört ist, erklären kann ich mir das nicht", so der 48-jährige frühere Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF. "Ich bin auf ihn losgegangen, weil ich dachte, dass einer Familie im Publikum etwas zustoßen würde", sagte Rubiales laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo".

Wie in einem von spanischen Medien verbreiteten Video zu sehen ist, hielten mehrere Personen Rubiales auf, als er sich auf den Eier-Werfer stürzen wollte. Medien spekulierten, ein familiärer Streit könnten den Angriff ausgelöst haben.

Hermoso auf den Mund geküsst 

Rubiales hatte am 20. August 2023 im Rahmen der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der spanischen Fußballerinnen in Sydney der Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Die Spielerin erklärte, dies sei ohne ihr Einverständnis geschehen. Bald darauf trat Rubiales von seinem Amt zurück. Die FIFA sperrte ihn für drei Jahre und ein Gericht verurteilte ihn wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe. 

Rubiales prangert Verschwörung an

In seinem Buch unter dem Originaltitel "Matar a Rubiales" (Rubiales killen) legt er seine Version des nicht einvernehmlichen Kusses dar und prangert eine mediale und politische Verschwörung gegen seine Person an. "Ich werde mich nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen; ich habe nicht gelogen. Ich denke nicht daran, zur Föderation zurückzukehren", sagte Rubiales. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
21:47 Uhr
3 min.
Eier-Wurf auf Kuss-Rubiales bei Buch-Präsentation
Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) spricht während der Präsentation seines Buches "Matar a Rubiales" (Rubiales killen). Kurz darauf wird er von einem Unbekannten mit Eiern beworfen.
Ein Unbekannter ruft "Schuft" und attackiert Luis Rubiales bei der Vorstellung seines Buchs in Madrid. Spaniens Ex-Verbandspräsident reagiert energisch auf den Eier-Wurf.
11.11.2025
3 min.
Zoff um Yamal zwischen Barça und Spaniens Verband
In Vigo war Yamal wieder einmal einer der besten Akteure auf dem Platz. (Archivfoto)
Barça-Trainer Hansi Flick kritisiert schon im September den Umgang mit Jung-Weltstar Lamine Yamal in der spanischen Nationalmannschaft. Jetzt eskaliert der Streit.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel