Skandinavische Trainerlegende Åge Hareide an Krebs erkrankt

Åge Hareide machte sich über viele Jahre hinweg unter anderem als Nationaltrainer Norwegens, Dänemarks und Islands einen Namen. Nun muss er mit einer niederschmetternden Diagnose fertig werden.

Oslo. Der langjährige Fußballtrainer Åge Hareide ist schwer an Krebs erkrankt. Bei ihm wurde im Juli ein Hirntumor festgestellt, wie der Norweger zusammen mit seinem Sohn Bendik unter anderem in einem Interview mit der Zeitung "Verdens Gang" bekanntgab. "Das ist schon etwas schade ... aber es wird keine weiteren Trainerjobs mehr geben", sagte der 72-Jährige der Zeitung. Die Krebsdiagnose sei "ein Schock" gewesen.

Den Angaben zufolge kann Hareide nur noch eingeschränkt sprechen und hat auch motorische Probleme. Wie lange er noch zu leben hat, wissen er und seine Familie demnach nicht. Man hoffe auf die Fußball-WM im kommenden Sommer, zu der sich Norwegen erstmals seit 1998 wieder qualifiziert hat, sagte Bendik Hareide. "Jetzt konzentrieren wir uns aber in erster Linie darauf, ein schönes Weihnachten zu haben. Mehr können wir im Moment nicht sagen."

Hareide gilt als einer der bekanntesten Fußballtrainer Skandinaviens. Er coachte mehrere Spitzenclubs wie Brøndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim und Malmö FF. Mehrere Male war er zudem Nationaltrainer, erst von 2003 bis 2008 in seiner norwegischen Heimat, dann von Ende 2015 bis 2020 in Dänemark und später auch für knapp anderthalb Jahre auf der Nordatlantik-Insel Island, seine letzte Trainerstation. Zuletzt arbeitete er als Fußballexperte für den norwegischen Rundfunksender NRK. (dpa)