Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Skandinavische Trainerlegende Åge Hareide an Krebs erkrankt

Motiviert und mit vollem Einsatz an der Seitenlinie, hier etwa mit Malmö FF bei Union Berlin im Jahr 2022: So kannte man Åge Hareide während seiner aktiven Trainerlaufbahn. (Archivbild)
Motiviert und mit vollem Einsatz an der Seitenlinie, hier etwa mit Malmö FF bei Union Berlin im Jahr 2022: So kannte man Åge Hareide während seiner aktiven Trainerlaufbahn. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Motiviert und mit vollem Einsatz an der Seitenlinie, hier etwa mit Malmö FF bei Union Berlin im Jahr 2022: So kannte man Åge Hareide während seiner aktiven Trainerlaufbahn. (Archivbild)
Motiviert und mit vollem Einsatz an der Seitenlinie, hier etwa mit Malmö FF bei Union Berlin im Jahr 2022: So kannte man Åge Hareide während seiner aktiven Trainerlaufbahn. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Fußball
Skandinavische Trainerlegende Åge Hareide an Krebs erkrankt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Åge Hareide machte sich über viele Jahre hinweg unter anderem als Nationaltrainer Norwegens, Dänemarks und Islands einen Namen. Nun muss er mit einer niederschmetternden Diagnose fertig werden.

Oslo.

Der langjährige Fußballtrainer Åge Hareide ist schwer an Krebs erkrankt. Bei ihm wurde im Juli ein Hirntumor festgestellt, wie der Norweger zusammen mit seinem Sohn Bendik unter anderem in einem Interview mit der Zeitung "Verdens Gang" bekanntgab. "Das ist schon etwas schade ... aber es wird keine weiteren Trainerjobs mehr geben", sagte der 72-Jährige der Zeitung. Die Krebsdiagnose sei "ein Schock" gewesen.

Den Angaben zufolge kann Hareide nur noch eingeschränkt sprechen und hat auch motorische Probleme. Wie lange er noch zu leben hat, wissen er und seine Familie demnach nicht. Man hoffe auf die Fußball-WM im kommenden Sommer, zu der sich Norwegen erstmals seit 1998 wieder qualifiziert hat, sagte Bendik Hareide. "Jetzt konzentrieren wir uns aber in erster Linie darauf, ein schönes Weihnachten zu haben. Mehr können wir im Moment nicht sagen."

Hareide gilt als einer der bekanntesten Fußballtrainer Skandinaviens. Er coachte mehrere Spitzenclubs wie Brøndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim und Malmö FF. Mehrere Male war er zudem Nationaltrainer, erst von 2003 bis 2008 in seiner norwegischen Heimat, dann von Ende 2015 bis 2020 in Dänemark und später auch für knapp anderthalb Jahre auf der Nordatlantik-Insel Island, seine letzte Trainerstation. Zuletzt arbeitete er als Fußballexperte für den norwegischen Rundfunksender NRK. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
Jubel um WM-Ticket: Riesenfeier für Haaland und Co. in Oslo
Norwegens Fußballstar Erling Haaland beim Empfang.
Nach einer überragenden Qualifikationsrunde steht Norwegen zum ersten Mal seit 1998 in einer WM-Endrunde. In der Heimat wird das Team um Superstar Erling Haaland von Tausenden Fans jubelnd empfangen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:56 Uhr
2 min.
Mick Schumacher: IndyCar-Wechsel macht Formel-1-Tür nicht zu
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto)
Der Rennfahrer wechselt die Serie. Einen Tag nach der Verkündung äußert er sich auch zu den Rückkehrchancen in die Formel 1.
16:55 Uhr
5 min.
USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?
Washington und Kiew sind sich in den wichtigsten Punkten eines Friedensplans einig. (Archivbild)
Die Ukraine stimmt den zentralen Punkten des US-Friedensplans zu. Kiew deutet die nächsten Schritte an - in Europa geht es derweil um Sicherheitsgarantien.
03.11.2025
3 min.
Prinzessin äußert sich zu Vorwürfen gegen Stiefbruder Marius
Prinzessin Ingrid Alexandra ist die Stiefschwester von Marius Borg Høiby. (Archivbild)
Die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra lebt seit einigen Monaten am anderen Ende der Erde. Dort kommentiert sie nun zum ersten Mal die schweren Vorwürfe gegen ihren Halbbruder Marius Borg Høiby.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel