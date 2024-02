Ski-Ass Odermatt gewinnt vorzeitig den Gesamtweltcup

Marco Odermatt ist im Ski-Weltcup seit drei Jahren das Maß der Dinge. Nun gewinnt der Schweizer erneut die große Kristallkugel - und das schon lange vor Ende der Saison.

Palisades Tahoe. Ski-Dominator Marco Odermatt hat den Riesenslalom von Palisades Tahoe gewonnen und sich damit vorzeitig den Triumph in der Weltcup-Gesamtwertung gesichert. Der Schweizer baute mit dem Erfolg in den USA seinen Vorsprung im Klassement auf mehr als 1000 Punkte aus - ihm ist vor den letzten zehn Rennen des Winters die große Kristallkugel damit rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Der Eidgenosse hatte schon in den beiden vorigen Jahren die Gesamtwertung gewonnen.

In dem Skigebiet in Kalifornien verwies der 26-Jährige in einem hochklassigen Duell den Norweger Henrik Kristoffersen (+0,12 Sekunden) auf Platz zwei. Der Amerikaner River Radamus (1,37) wurde unter dem Jubel der Zuschauer Dritter. Odermatt gewann den zehnten Weltcup-Riesenslalom nacheinander. "Das war sehr eng heute", meinte der Sieger.

In der Gesamtwertung hat er nun 1001 Punkte Vorsprung auf den Österreicher Manuel Feller, der Achter wurde. Aufgrund von Odermatts Leistungen in dieser Saison und auch der verletzungsbedingten Ausfälle einiger seiner Rivalen bestand schon lange kein Zweifel mehr, dass der Schweizer wieder die große Kristallkugel als Jahresbester gewinnen wird. Nun ist das auch mathematisch fix.

Bester Deutscher wurde Alexander Schmid auf Platz 15 (+2,58). Heute (19.00 Uhr MEZ) steht in Palisades nahe des Lake Tahoe ein Slalom an, bei dem Linus Straßer um den Sieg und seine Chancen auf den Gewinn der Disziplin-Wertung fahren will. (dpa)