Ski-Coup: Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor

Prominente Verstärkung für Lindsey Vonn: Auch Ex-Skistar Svindal soll die Amerikanerin für die Winterspiele im Februar fit machen. Wie man Olympia-Gold holt, weiß der Norweger.

Stuttgart. Ski-Star Lindsey Vonn setzt in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison auf prominente Unterstützung. Die US-Amerikanerin hat den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal in ihr Trainerteam aufgenommen. Sie freue sich "riesig auf die bevorstehende Reise", schrieb die 40-Jährige bei Instagram. Schon lange pflege sie mit Svindal eine "tolle Freundschaft mit großem gegenseitigem Respekt", erklärte Vonn weiter.

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 25. und 26. Oktober im österreichischen Sölden. Highlight des Winters sind die Olympischen Spiele vom 6. bis 22. Februar in Italien. Dann will Vonn in Cortina d'Ampezzo zum Abschluss ihrer Laufbahn möglichst noch mal um Medaillen mitfahren.

Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn bei der alpinen Ski-WM 2019 in Schweden. Bild: Michael Kappeler/dpa

Comeback-Saison mit Höhen und Tiefen

2010 hatte die langjährige Alpin-Dominatorin Olympia-Gold in der Abfahrt gewonnen. Svindal holte ebenfalls 2010 Gold im Super-G und acht Jahre später den Olympia-Titel in der Abfahrt. 2019 beendete er seine Karriere - genau wie Vonn, die vergangenen Winter aber zurückkehrte.

In ihrer Comeback-Saison erlebte Vonn Höhen und Tiefen. Die WM in Saalbach-Hinterglemm verlief für sie enttäuschend. Im Weltcup fuhr sie aber drei Top-Ten-Ergebnisse ein, unter anderem Platz zwei beim Super-G in Sun Valley. Die Rückkehr des US-Stars nach fast sechs Jahren Weltcup-Pause hatte für viel Aufsehen gesorgt. Die in ihrer Karriere auch von schweren Verletzungen gebeutelte zweimalige Weltmeisterin und 82-malige Weltcupsiegerin fährt inzwischen mit einer Teilprothese im Knie. (dpa)