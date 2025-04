Ski-WM in Trondheim: Deutsch-norwegische Scharmützel, aber Kombinierer Jarl Magnus Riiber tritt als König ab

Das deutsche Team von Trainer Eric Frenzel holt im vierten Wettbewerb die vierte Medaille. Der Allgäuer Vinzenz Geiger holt Bronze und kehrt als erfolgreichster deutscher Skisportler zurück.

Am Ende war es wie so oft in den letzten Jahren. Die deutschen Kombinierer haben sich an Jarl Magnus Riiber die Zähne ausgebissen. Der Norweger heimste bei seiner letzten Weltmeisterschaft dreimal Gold und einmal Bronze ein. Im abschließenden Einzel von der Großschanze legte der Familienvater auf der Schanze mit einem Topflug den Grundstein...