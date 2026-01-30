Skilanglauf: Ausgewanderte Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge heute glücklich in Griechenland

Wintersport
Viola Bauer holte nach Gold 2002 vier Jahre später olympisches Staffelsilber. Ihr Freund, in Turin selbst Starter im Langlauf, fehlte bei der Siegerehrung – wegen einer Polizei-Razzia.
Zwei Olympische Winterspiele durfte Skilangläuferin Viola Bauer erleben – 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin. Welche die schöneren für die heute 49-Jährige waren, darüber braucht die Erzgebirgerin nicht lange nachzudenken. „Da liegt Salt Lake klar vorn. Turin lief von Anfang an nicht so richtig rund. Das ging schon beim Teamsprint...
