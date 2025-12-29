Skilanglauf: Hennig Dotzler mit Schwindelgefühlen bei der Tour in Toblach zur Olympianorm

Dankbar und glücklich war die Erzgebirgerin über Platz zehn und das Ticket für ihre dritten Winterspiele. Ganz ohne Drama lief das Klassik- Rennen aber nicht ab.

Katharina Hennig Dotzler kann für ihre dritten Olympischen Winterspiele planen. Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal knackte am Montag auf der 2. Etappe der Tour de Ski die geforderte Norm für das Saison-Highlight im Februar. Die Spiele finden dann im Skistadion von Tesero im Fleimstal statt, wo die Erzgebirgerin am 3./4. Januar die letzten... Katharina Hennig Dotzler kann für ihre dritten Olympischen Winterspiele planen. Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal knackte am Montag auf der 2. Etappe der Tour de Ski die geforderte Norm für das Saison-Highlight im Februar. Die Spiele finden dann im Skistadion von Tesero im Fleimstal statt, wo die Erzgebirgerin am 3./4. Januar die letzten...