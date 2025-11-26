Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Skilanglauf: Nix mit Pfanne heiß – Kaltstart für Erzgebirgerin Hennig-Dotzler in die Olympiasaison

Katharina Hennig-Dotzler mag die Olympiastrecken im Fleimstal, hatte aber in der Vorbereitung wieder mit einem Infekt zu kämpfen.
Katharina Hennig-Dotzler mag die Olympiastrecken im Fleimstal, hatte aber in der Vorbereitung wieder mit einem Infekt zu kämpfen. Bild: Imago
Katharina Hennig-Dotzler mag die Olympiastrecken im Fleimstal, hatte aber in der Vorbereitung wieder mit einem Infekt zu kämpfen.
Katharina Hennig-Dotzler mag die Olympiastrecken im Fleimstal, hatte aber in der Vorbereitung wieder mit einem Infekt zu kämpfen. Bild: Imago
Wintersport
Skilanglauf: Nix mit Pfanne heiß – Kaltstart für Erzgebirgerin Hennig-Dotzler in die Olympiasaison
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal bestreitet mit Trainingsrückstand und ohne Goldpartnerin Vici Carl den Weltcupauftakt in Ruka.

Lang ist‘s her, als die deutschen Skilanglauf-Asse Katharina Hennig und Victoria Carl im Teamsprint bei Olympia in Peking eine Sternstunde erlebten. Das traf damals übrigens genauso auf ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck zu. Sein Spruch („Hast du denn die Pfanne heiß“) während des Zielsprints des Duos wurde zum Kult, die leidenschaftliche...
