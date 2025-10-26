Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Skispringen: Japan lächelt im Vogtland – deutsches Mixedteam verpasst den Sieghattrick

Lächeln und viel zu Lachen hatten Japans Skisprung-Asse mit Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido und Nozomi Maruyama (von links) am Wochenende in der Vogtland-Arena. Bild: Johannes Schmidt
Wintersport
Skispringen: Japan lächelt im Vogtland – deutsches Mixedteam verpasst den Sieghattrick
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Das DSV-Quartett mit der Erzgebirgerin Selina Freitag landet beim Finale in Klingenthal auf Rang vier. Nozomi Maruyami hört dreimal die Nationalhymne.

Im spannenden Fünfkampf um die Podestplätze lächelte am Ende das japanische Mixedteam am Schwarzberg: Die Skisprung-Asse aus dem Land der aufgehenden Sonne sahnten beim Sommer-Grand-Prix-Finale in der Vogtland-Arena mächtig ab. Nozomi Maruyama holte am Samstag im Einzel und in der Gesamtwertung der Sommerserie den Sieg. Und die 27-Jährige aus...
