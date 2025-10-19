Skispringen: Schweizer Siege beim Continental-Cup in Klingenthal

Die Eidgenossen Sando Hauswirth und Gregor Deschwanden stehen in der Vogtland-Arena ganz oben, auch der Deutsche Felix Hofmann schafft es zweimal auf das Podest.

Zwei Siege konnten die Schweizer Skispringer am Wochenende beim Continental-Cup in Klingenthal feiern. Am Samstag flog Sandro Hauswirth mit Sprüngen von 134 und 135,5 Metern auf Rang eins. Einen Tag später stand sein Landsmann Gregor Deschwanden nach Sprüngen von 145 und 143 Metern ganz oben auf dem Podest. Bester DSV-Adler war Felix Hoffmann,... Zwei Siege konnten die Schweizer Skispringer am Wochenende beim Continental-Cup in Klingenthal feiern. Am Samstag flog Sandro Hauswirth mit Sprüngen von 134 und 135,5 Metern auf Rang eins. Einen Tag später stand sein Landsmann Gregor Deschwanden nach Sprüngen von 145 und 143 Metern ganz oben auf dem Podest. Bester DSV-Adler war Felix Hoffmann,...