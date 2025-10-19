Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Skispringen: Schweizer Siege beim Continental-Cup in Klingenthal

Der Schweizer Gregor Deschwanden (Mitte) holte sich am Sonntag den Tagessieg vor dem Deutschen Felix Hoffmann (li.) und dem Slowenen Domen Prevc
Der Schweizer Gregor Deschwanden (Mitte) holte sich am Sonntag den Tagessieg vor dem Deutschen Felix Hoffmann (li.) und dem Slowenen Domen Prevc Bild: IMAGO
Der Schweizer Gregor Deschwanden (Mitte) holte sich am Sonntag den Tagessieg vor dem Deutschen Felix Hoffmann (li.) und dem Slowenen Domen Prevc
Der Schweizer Gregor Deschwanden (Mitte) holte sich am Sonntag den Tagessieg vor dem Deutschen Felix Hoffmann (li.) und dem Slowenen Domen Prevc Bild: IMAGO
Wintersport
Skispringen: Schweizer Siege beim Continental-Cup in Klingenthal
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Eidgenossen Sando Hauswirth und Gregor Deschwanden stehen in der Vogtland-Arena ganz oben, auch der Deutsche Felix Hofmann schafft es zweimal auf das Podest.

Zwei Siege konnten die Schweizer Skispringer am Wochenende beim Continental-Cup in Klingenthal feiern. Am Samstag flog Sandro Hauswirth mit Sprüngen von 134 und 135,5 Metern auf Rang eins. Einen Tag später stand sein Landsmann Gregor Deschwanden nach Sprüngen von 145 und 143 Metern ganz oben auf dem Podest. Bester DSV-Adler war Felix Hoffmann,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
20.10.2025
5 min.
Skispringen: Neue Anzüge beim Sommer-Finale in der Vogtland-Arena, aber nur für die Frauen
Freut sich auf ihr Heimspiel: Selina Freitag, die im Vorjahr Fünfte in der Vogtland-Arena wurde.
Die weltbesten Ski-Adler testen beim Grand Prix in Klingenthal letztmals vor dem Olympiawinter ihre Form. Für die Fliegerinnen wird der Wettkampf aus einem Grund besonders spannend.
Thomas Prenzel
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
18:37 Uhr
4 min.
Sommer-Grand-Prix in Klingenthal: Sachsens Skisprung-Hoffnung zittert nach Continental-Cup um Start beim Finale
Dem Auer Adrian Tittel fehlt es noch an Selbstbewusstsein.
Während die beiden letzten Wettkämpfe des Continental-Cups am Samstag und Sonntag jeweils ein Schweizer gewinnen konnte und mit Felix Hoffmann ein Thüringer zwei Mal auf dem Podest stand, verpasste Adrian Tittel sogar den letzten Durchgang.
Florian Wißgott
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel