  • Skispringen: Selina Freitag fliegt in Klingenthal am Podest vorbei – „Aber ich weiß, wie‘s geht“

Ja ist den heut‘ schon Weihnachten? Nicht ganz. Bis zum Fest könnte der Podestplatz für Selina Freitag aber in Engelberg noch gelingen.
Selina Freitag im Flugmodus.
Die Top 3 von Klingenthal: Die Slowenin Nika Prevc (Mitte), Nozomi Maruyama (links) aus Japan und Norwegens Anna Odine Ström.
Selina Freitag im Flugmodus.
Die Top 3 von Klingenthal: Die Slowenin Nika Prevc (Mitte), Nozomi Maruyama (links) aus Japan und Norwegens Anna Odine Ström.
Wintersport
Skispringen: Selina Freitag fliegt in Klingenthal am Podest vorbei – „Aber ich weiß, wie‘s geht“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Im zweiten Einzel in der Vogtland-Arena erreicht die 24-Jährige vom WSC Oberwiesenthal ihr bestes Saisonresultat. Nika Prevc feiert in einem historischen Springen ihren 25. Weltcupsieg.

Bis zum gefühlt letzten Zuschauer arbeitete sich Selina Freitag in der Vogtland-Arena durch und ließ sich bereitwillig fotografieren. Die weißen Zähne blitzen immer wieder beim Lächeln hervor, als die Fans sich mit der Lokalmatadorin auf dem Handy ablichten ließen. Währenddessen lauschten Siegerin Nika Prevc, die zweitplatzierte Nozomi...
