Skispringen: Selina Freitag fliegt in Klingenthal am Podest vorbei – „Aber ich weiß, wie‘s geht“

Im zweiten Einzel in der Vogtland-Arena erreicht die 24-Jährige vom WSC Oberwiesenthal ihr bestes Saisonresultat. Nika Prevc feiert in einem historischen Springen ihren 25. Weltcupsieg.

Bis zum gefühlt letzten Zuschauer arbeitete sich Selina Freitag in der Vogtland-Arena durch und ließ sich bereitwillig fotografieren. Die weißen Zähne blitzen immer wieder beim Lächeln hervor, als die Fans sich mit der Lokalmatadorin auf dem Handy ablichten ließen. Währenddessen lauschten Siegerin Nika Prevc, die zweitplatzierte Nozomi... Bis zum gefühlt letzten Zuschauer arbeitete sich Selina Freitag in der Vogtland-Arena durch und ließ sich bereitwillig fotografieren. Die weißen Zähne blitzen immer wieder beim Lächeln hervor, als die Fans sich mit der Lokalmatadorin auf dem Handy ablichten ließen. Währenddessen lauschten Siegerin Nika Prevc, die zweitplatzierte Nozomi...