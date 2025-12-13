Skispringen: Slowene Domen Prevc macht’s wie die kleine Schwester und behält im Nebel von Klingenthal den Durchblick

Auf der Harry-Glaß-Schanze in der Vogtland-Arena überzeugt auch Philipp Raimund als Dritter hinter Jung-Papa Stefan Kraft. Eine Goldmedaille verdient das Publikum.

Was für ein Skisprung-Tag in der Klingenthal. 7842 Fans schrien sich am Abend fast die Kehle aus dem Leib. Mit Rasseln, Tröten und „Ziiiieh“-Rufen sorgte das begeisterte Publikum für ein Gänsehauterlebnis. Und das, obwohl sie in der ersten Herren-Konkurrenz des Weltcup-Wochenendes nur erahnen konnten, wo die Schanzenadler gerade gelandet...