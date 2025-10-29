Skispringen: Stefan Horngacher hört nach Olympia als Bundestrainer auf – Wer wird sein Nachfolger?

Überraschend kam es nicht: Der Coach tritt nach sieben Jahren im März 2026 zurück. Einen Traum hat er noch.

So unspektakulär wie es nur ging verkündete Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch seinen Rücktritt nach dem olympischen Winter. Bei der offiziellen Einkleidung des Deutschen Skiverbandes (DSV) trat der 56-Jährige vor die Mikrofone und sagte: „Ich habe dann mal noch eine News für Sie. Nach dem Winter ist Schluss für mich als...