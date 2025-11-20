Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Skispringer-Flaute nach Weißflog und Freitag? So wollen Sachsens Ski-Adler wieder ins Rampenlicht fliegen

Wintersport
Skispringer-Flaute nach Weißflog und Freitag? So wollen Sachsens Ski-Adler wieder ins Rampenlicht fliegen
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Beim Weltcupauftakt in Lillehammer hält die Erzgebirgerin Selina Freitag die sächsische Fahne hoch. Für die Herren der Lüfte wird es extrem schwer, ein Olympiaticket zu ergattern.

Liebend gern wäre Skispringer Adrian Tittel vom 12. bis 14. Dezember zum Weltcup in seiner sächsischen Heimat angetreten. Doch an dem Wochenende wird der 21-Jährige aus Sosa nicht in Klingenthal, sondern vermutlich rund 2700 Kilometer entfernt am Polarkreis im Norden Finnlands seine Bretter auf dem Riesenbakken in Ruka zum Anlauf tragen....
