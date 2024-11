Skispringerin Selina Freitag aus dem Erzgebirge nach ihrem Traumauftakt: „Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen“

Die 23-Jährige vom WSC Oberwiesenthal landet zum Weltcupstart in Lillehammer bei drei Starts dreimal auf dem Podest. Der Sachse Adrian Tittel erlebt ein Wechselbad der Gefühle.

So kann man mal in einen WM-Winter starten: Skispringerin Selina Freitag hat zum Weltcupauftakt in Lillehammer die Plätze eins (Mixedteam), drei (Samstag) und zwei (Sonntag, jeweils im Einzel) belegt. Völlig aus dem Häuschen fiel die Erzgebirgerin im Auslauf der Olympiaschanze ihrer Teamgefährtin Katharina Schmid in die Arme. Die Allgäuerin...