Skispringerin Selina Freitag aus dem Erzgebirge und ihr Erfolgsrezept: „Kopf ausschalten und der Körper macht‘s“

Die Vizeweltmeisterin vom WSC Oberwiesenthal hält die sächsische Fahne beim Weltcupauftakt in Lillehammer hoch. Ein Psychologe hilft.

Achtmal im Weltcup Zweite, im Gesamtweltcup Zweite, bei der WM in Trondheim zweimal Zweite. Wenn Ex-Kombinierer Björn Kircheisen nicht schon das Patentrecht für seinen früheren Beinamen „Silbereisen“ beanspruchen würde, wäre Skispringerin Selina Freitag vermutlich nach der vergangenen Wintersaison als „Silber-Selina“ gefeiert worden....