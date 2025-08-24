Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Skisprung-Legendentreffen im Vogtland: Wer sind diese drei Schanzenstars früherer Tage?

Skisprunglegenden-Treffen in Klingenthal: Jochen Danneberg, Jens Weißflog und Reinhold Bachler (von links) holten zusammen sechs Olympiamedaillen.
Skisprunglegenden-Treffen in Klingenthal: Jochen Danneberg, Jens Weißflog und Reinhold Bachler (von links) holten zusammen sechs Olympiamedaillen. Bild: Thomas Prenzel
Skisprunglegenden-Treffen in Klingenthal: Jochen Danneberg, Jens Weißflog und Reinhold Bachler (von links) holten zusammen sechs Olympiamedaillen.
Skisprunglegenden-Treffen in Klingenthal: Jochen Danneberg, Jens Weißflog und Reinhold Bachler (von links) holten zusammen sechs Olympiamedaillen. Bild: Thomas Prenzel
Wintersport
Skisprung-Legendentreffen im Vogtland: Wer sind diese drei Schanzenstars früherer Tage?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum mitten im Sommer auf dem Klingenthaler Marktplatz Ski gesprungen wurde.

Auch der kleine Regenschauer konnte die Skisprunglegenden nicht davon abhalten, am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Klingenthal fleißig Autogramme zu schreiben, Selfies zu machen und über alte Zeiten zu plaudern. Unglaublich, was für Prominenz sich im Vogtland zur Traditionsveranstaltung versammelt hatte. Als sich die Legenden mit den...
