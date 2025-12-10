MENÜ
  • Skisprung-Weltcup in der Vogtland-Arena: Karl Geiger fehlt – Luca Roth ersetzt letzten Doppelsieger von Klingenthal

Ein nachdenklicher Karl Geiger in Wisla. Nun legt der Allgäuer erst mal eine Trainingspause ein. Bild: IMAGO
Wintersport
Skisprung-Weltcup in der Vogtland-Arena: Karl Geiger fehlt – Luca Roth ersetzt letzten Doppelsieger von Klingenthal
Von Thomas Prenzel
0:00

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat jeweils fünf Springer und fünf Springerinnen für die Wettbewerbe nominiert. Olympiasieger Wellinger ist dabei.

Ohne den Doppelsieger des letzten Weltcups in Klingenthal steigt am Wochenende die große Skisprungparty in der Vogtland-Arena. Karl Geiger soll mit Co-Trainer Max Mechler „seine Sprungtechnik optimieren“, ließ sich Bundestrainer Stefan Horngacher in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) zitieren. Geiger war im Dezember 2023...
