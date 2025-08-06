Sky: Freiburg einigt sich mit Frankfurt über Doan-Wechsel

An Freiburgs Flügelflitzer Ritsu Doan ist Eintracht Frankfurt schon länger dran. Jetzt sollen sich beide Clubs über einen Transfer geeinigt haben.

Frankfurt/Freiburg. Offensivspieler Ritsu Doan steht kurz vor einem Wechsel vom SC Freiburg zum Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Beide Clubs haben sich auf eine Sockel-Ablösesumme für den japanischen Fußball-Nationalspieler in Höhe von 21 Millionen Euro geeinigt, wie der TV-Sender Sky berichtet.

Vertrag angeblich bis 2030

Doan soll demnach beim hessischen Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2030 erhalten. Der 27-Jährige ist schon länger bei der Eintracht im Gespräch, Trainer Dino Toppmöller hätte ihn gerne als Alternative auf dem Flügel. Doan war 2022 von der PSV Eindhoven nach Freiburg gewechselt und gehörte in der abgelaufenen Saison zu den herausragenden Spielern bei den Breisgauern. (dpa)