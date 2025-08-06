Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sky: Freiburg einigt sich mit Frankfurt über Doan-Wechsel

Weggang aus Freiburg naht: Ritsu Doan
Weggang aus Freiburg naht: Ritsu Doan Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Weggang aus Freiburg naht: Ritsu Doan
Weggang aus Freiburg naht: Ritsu Doan Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
1. Bundesliga
Sky: Freiburg einigt sich mit Frankfurt über Doan-Wechsel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An Freiburgs Flügelflitzer Ritsu Doan ist Eintracht Frankfurt schon länger dran. Jetzt sollen sich beide Clubs über einen Transfer geeinigt haben.

Frankfurt/Freiburg.

Offensivspieler Ritsu Doan steht kurz vor einem Wechsel vom SC Freiburg zum Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Beide Clubs haben sich auf eine Sockel-Ablösesumme für den japanischen Fußball-Nationalspieler in Höhe von 21 Millionen Euro geeinigt, wie der TV-Sender Sky berichtet.

Vertrag angeblich bis 2030 

Doan soll demnach beim hessischen Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2030 erhalten. Der 27-Jährige ist schon länger bei der Eintracht im Gespräch, Trainer Dino Toppmöller hätte ihn gerne als Alternative auf dem Flügel. Doan war 2022 von der PSV Eindhoven nach Freiburg gewechselt und gehörte in der abgelaufenen Saison zu den herausragenden Spielern bei den Breisgauern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
2 min.
Bestätigt: Doan wechselt vom SC Freiburg nach Frankfurt
Wechselt vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt: Ritsu Doan
Eintracht Frankfurt warb lange um Ritsu Doan vom SC Freiburg. Jetzt haben sich die Bundesliga-Konkurrenten einen Transfer geeinigt. Die Hessen planen langfristig mit dem japanischen Nationalspieler.
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
29.07.2025
2 min.
Berichte: Freiburgs Doan mit Frankfurt einig
Vor einem Wechsel zur Eintracht: Ritsu Doan.
Nach dem Abgang von Hugo Ekitiké hat Eintracht Frankfurt viel Geld für weitere Transfers. Die Verpflichtung von Ritsu Doan aus Freiburg wird konkreter.
Mehr Artikel