  So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen

Sieht sich nicht auf Augenhöhe mit Messi und Ronaldo: Erling Haaland.
Fußball
So gut wie Messi und Ronaldo? Haalands BVB-Wiedersehen
Erling Haaland weist auch in dieser Saison schon wieder eine beeindruckende Torquote auf. Am Mittwoch trifft er auf alte Freunde. Schon bald kann sich der Norweger einen Lebenstraum erfüllen.

Manchester.

Ausnahmestürmer Erling Haaland sieht sich nicht auf einem Level mit den früheren Weltfußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Nein, niemand kann ihnen nahe kommen", sagte der 25-Jährige von Manchester City vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) auf eine entsprechende Frage.

Haaland führt die Torschützenliste der Premier League souverän an. In zehn Partien hat er 13-mal getroffen. In drei Champions-League-Spielen war der Norweger auch schon viermal erfolgreich. Sein Trainer Pep Guardiola verglich den Angreifer zuletzt mit Messi und Ronaldo.

Haaland: "Ich bin einfach Erling"

"Ich bin nur ein norwegischer Junge. Ich denke nicht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich Tore schieße", sagte Haaland über seine Rolle im Team. "Ich bin einfach Erling. Das wird immer so bleiben."

Für den BVB erzielte Haaland in 67 Bundesligaspielen zwischen 2020 und 2022 ebenfalls beeindruckende 62 Treffer. "Ich habe immer noch Freunde dort", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Dortmund. Es ist ein toller Club mit tollen Menschen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Zeit dort."

Besonderer Erfolg mit der Nationalmannschaft ganz nah

Neben seinen Zielen in Manchester will sich Haaland noch in diesem Monat einen Lebenstraum erfüllen und sein Heimatland zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schießen. "Mein Ziel ist, Norwegen zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu bringen. Das ist das Hauptziel in meiner Karriere", sagte Haaland.

Mit seinem Nationalteam führt er die Quali-Gruppe I an. Die Skandinavier haben es in den Spielen gegen Estland und Italien selbst in der Hand, ihr Ticket zu lösen. Bis dato letztmals war Norwegen 1998 bei der Endrunde in Frankreich bei einer WM dabei. Haaland war damals noch nicht geboren. (dpa)

