  • So löst Deutschland das direkte WM-Ticket

Julian Nagelsmann kann wieder optimistisch sein. Bild: Liam Mcburney/PA Wire/dpa
Fußball
So löst Deutschland das direkte WM-Ticket
Die Nationalmannschaft kann die WM-Teilnahme 2026 in den letzten Gruppenspielen klarmachen. Als Tabellenführer geht sie in die Novemberspiele. Für das Turnierticket gibt es verschiedene Optionen.

Belfast.

Nach dem 1:0-Sieg in Nordirland geht die Fußball-Nationalmannschaft als Tabellenführer in die abschließenden November-Länderspiele um das direkte Ticket für die WM 2026.

Um sicher bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein und nicht im März in Playoff-Partien antreten zu müssen, muss Platz eins in den Partien am 14. November in Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei verteidigt werden. 

Punktgleich mit der Slowakei

Derzeit liegt die DFB-Elf mit neun Punkten und 8:3 Toren vor der Slowakei (9 Punkte/5:2 Tore) und Nordirland (6/6:5). Das punktlose Luxemburg hat keine Chance mehr auf den Spitzenrang.

Maßgeblich für die Platzierung ist bei Punktgleichheit zunächst die Tordifferenz aus allen Spielen, dann die Anzahl der erzielten Tore aus allen Spielen. Erst danach folgt als Kriterium der direkte Vergleich sowie anschließend die Anzahl der Auswärtstore, der Fairplay-Koeffizient sowie im Extremfall der Losentscheid.

Deutschland wird Gruppensieger: 

- mit zwei Siegen gegen Luxemburg und die Slowakei.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn die Slowaken nicht durch einen höheren Sieg gegen Nordirland die Tordifferenz aufholen.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einer Niederlage gegen die Slowakei, wenn Nordirland seine Spiele gegen die Slowakei und Luxemburg gewinnt und die Tordifferenz zu Deutschland nicht aufholt oder Nordirland gegen Luxemburg nicht gewinnt.

- mit einem Remis gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei.

- mit zwei Remis gegen Luxemburg und die Slowakei, wenn die Slowakei nicht gegen Nordirland gewinnt und Nordirland nicht beide Spiele gegen die Slowakei und gegen Luxemburg gewinnt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei, wenn Nordirland nicht sechs Punkte holt oder die Slowakei nicht in Nordirland gewinnt oder die Tordifferenz gegenüber Nordirland und der Slowakei besser bleibt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn Nordirland gegen die Slowakei gewinnt, maximal einen Punkt gegen Luxemburg holt und die schlechtere Tordifferenz behält. Auch gegenüber der punktgleichen Slowakei muss die Tordifferenz besser bleiben. (dpa)

07.10.2025
2 min.
Luxemburg-Coach Strasser will das "Undenkbare" schaffen
Jeff Strasser ist seit August 2025 Nationaltrainer von Luxemburg. (Archivbild)
Luxemburg fühlt sich nicht mehr als Fußball-Zwerg. Nationaltrainer und Ex-Bundesligaprofi Strasser spricht über die Chance auf eine Turnierteilnahme. Das DFB-Duell ist für ihn kein "Klassentreffen".
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
12.10.2025
2 min.
Nagelsmann: Keine gravierenden Änderungen gegen Nordirland
Julian Nagelsmann erwartet ein schweres Spiel in Belfast.
Die DFB-Elf trifft auf Nordirland, das seit zwei Jahren im Windsor Park von Belfast unbesiegt ist. Bundestrainer Nagelsmann setzt auf Kontinuität – doch eine Position ist offen.
