So schafft Deutschlands U21 den Sprung zu Olympia

Die Rechnung für das erneute Olympia-Ticket ist für Deutschlands U21 einfach: Die besten drei Teams der EM qualifizieren sich. Allerdings gibt es einige Unbekannte.

Im nächsten Jahr in Paris wollen Deutschlands Fußballer wie zuletzt auch 2021 in Tokio wieder an Olympischen Spielen teilnehmen.

Um das Ticket kämpft in den kommenden Wochen die U21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo bei der EM in Georgien und Rumänien. "Das große Ziel ist, uns für Olympia zu qualifizieren", sagte Di Salvo vor dem Start der Endrunde. Für Deutschland geht es am Donnerstag gegen Israel los.

Die besten drei Teams der Europameisterschaft sind 2024 dabei. So läuft die Quali:

Frankreich hat als Gastgeber der Sommerspiele 2024 sein Ticket bereits sicher. England ist keine Konkurrenz, da es bei Olympia ein Team Großbritannien gibt und sich die Three Lions daher nicht qualifizieren können. Die übrigen 14 EM-Teilnehmer kämpfen um drei Plätze.

Schaffen entweder England oder Frankreich den Sprung ins Halbfinale, ist die Rechnung einfach: Die übrigen drei Halbfinalisten sind 2024 in Paris dabei.

Verpassen England und Frankreich den Sprung unter die Top vier, sind die beiden Finalisten sicher qualifiziert. Die beiden Halbfinal-Verlierer spielen dann in einem Playoff-Match den dritten Teilnehmer aus. Die Partie würde am 7. Juli (21.00 Uhr MESZ) oder 8. Juli (15.00 Uhr MESZ) in Bukarest stattfinden.

Sind England und Frankreich im Halbfinale, findet ebenfalls ein Playoff statt. Die beiden anderen Halbfinalisten haben dann ihr Olympia-Ticket sicher. Um den letzten Platz kämpfen die beiden Viertelfinal-Verlierer mit der besten Bilanz in der Gruppenphase. Dabei gelten folgende Kriterien: Platzierung, Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Herrscht dann Gleichstand, entscheiden die Tor-Differenz bei der Viertelfinal-Niederlage nach 90 Minuten und dann die in der Partie erzielten Tore. Als letzte Kriterien werden die Fairplay-Wertung und der UEFA-Koeffizient in der U21-Rangliste herangezogen.

