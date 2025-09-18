Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • So schnell wie niemand: 50 Champions-League-Tore für Haaland

Für dieses Foul sah Di Lorenzo (rechts) Rot, Haaland traf gegen Neapel dennoch - und hat nun 50 Champions-League-Tore erzielt.
Für dieses Foul sah Di Lorenzo (rechts) Rot, Haaland traf gegen Neapel dennoch - und hat nun 50 Champions-League-Tore erzielt.
Fußball
So schnell wie niemand: 50 Champions-League-Tore für Haaland
50 Champions-League-Tore in nur 49 Spielen: Kein Wunder, dass die Marke niemand so schnell erreicht hat wie der Norweger Erling Haaland. Der beste Deutsche der Geschichte ist auch schon in Reichweite.

Manchester.

50 Tore in 49 Champions-League-Spielen - so schnell war niemand vor Erling Haaland. Der Stürmerstar von Manchester City erzielte beim 2:0 gegen den SSC Neapel das 1:0 in der 56. Minute und erreichte die 50-Tore-Marke damit schneller als alle Stars in der Geschichte des Wettbewerbs vor ihm. Bislang war Ruud van Nistelrooy aus den Niederlanden am schnellsten gewesen: Mit 50 Toren in 62 Spielen. Der 25-jährige Haaland erzielte in seiner bisherigen Champions-League-Karriere 27 Treffer für Manchester City, 15 für Borussia Dortmund und acht für RB Salzburg. 

Haaland ist früh in der Saison in herausragender Form. In sieben Pflichtspielen für Manchester City und die norwegische Nationalmannschaft kommt er bislang auf zwölf Tore. Fünf erzielte er dabei beim 11:1 gegen Moldawien, danach folgten zwei Buden beim 3:0 gegen Manchester United. 

Mit seinen 50 Champions-League-Toren hat Haaland inzwischen mehr als Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stéfano, Mohamed Salah oder Didier Drogba und steht in den Top 10. Bis zur Spitze ist es aber noch ein weiter Weg: Cristiano Ronaldo erzielte für Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin insgesamt 140 Tore. Auf Rang zwei steht Lionel Messi mit 129 Treffern für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Den deutschen Rekord hält Thomas Müller mit 57 Champions-League-Toren für den FC Bayern, er steht damit gleichauf mit Kylian Mbappé auf Rang sechs der ewigen Bestenliste. (dpa)

