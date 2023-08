Sohn von Diego Simeone bei Zweikampf verletzt - Saison-Aus?

Madrid. Giuliano Simeone, Sohn von Ex-Profi und Trainer Diego Simeone, ist bei einem Zweikampf schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige vom spanischen Erstligisten Deportivo Alavés werde mehrere Monate pausieren müssen, ihm drohe sogar das Saison-Aus, berichteten die Zeitung "El Correo" und weitere Regionalmedien des Baskenlandes unter Berufung auf den Club aus der baskischen Hauptstadt Vitoria. Simeone habe eine schwere Verletzung am Schien- und Wadenbein erlitten. Eine offizielle Diagnose vom Verein gab es zunächst nicht.

Im Testspiel von Alavés beim FC Burgos (1:2) wurde Simeone von Gegenspieler José Matos mit einer Grätsche von hinten in die Beine gefoult. Auf Videos ist die Schwere der Verletzung sofort zu erkennen. Ein Krankenwagen fuhr auf den Rasen, um den Stürmer ins Krankenhaus zu bringen. Matos wurde des Feldes verwiesen und entschuldigte sich später auf Instagram: "Es tut mir aufrichtig leid, Giuliano".

Deportivo Alavés startet am 14. August beim FC Cádiz in die neue Saison. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Blau-Weißen in der zweiten Liga Spaniens Platz vier belegt. Ihnen gelang im Juni in den Playoffs der Aufstieg in die Primera División. Es war bereits der sechste Aufstieg der Basken in die erste Liga. (dpa)