Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sohn von Ex-Bundestrainer Klinsmann vor Debüt im US-Team?

Jonathan Klinsmann könnte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA feiern. (Archivbild)
Jonathan Klinsmann könnte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA feiern. (Archivbild) Bild: Tim Ireland/AP/dpa
Sein Sohn ist ebenfalls Fußballspieler: Jürgen Klinsmann. (Archivbild)
Sein Sohn ist ebenfalls Fußballspieler: Jürgen Klinsmann. (Archivbild) Bild: Pamela Smith/AP/dpa
Jonathan Klinsmann könnte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA feiern. (Archivbild)
Jonathan Klinsmann könnte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA feiern. (Archivbild) Bild: Tim Ireland/AP/dpa
Sein Sohn ist ebenfalls Fußballspieler: Jürgen Klinsmann. (Archivbild)
Sein Sohn ist ebenfalls Fußballspieler: Jürgen Klinsmann. (Archivbild) Bild: Pamela Smith/AP/dpa
Fußball
Sohn von Ex-Bundestrainer Klinsmann vor Debüt im US-Team?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sein Vater wurde mit Deutschland Fußball-Weltmeister und später Bundestrainer. Nun könnte auch Jonathan Klinsmann A-Nationalspieler werden - aber nicht für Deutschland.

Chicago.

Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann könnte sein Debüt in der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft feiern. Keeper Jonathan Klinsmann gehört zum 23-köpfigen Aufgebot für zwei anstehende Freundschaftsspiele im September, wie der amerikanische Fußballverband mitteilte. 

Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino trifft am 6. September in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später geht es in Columbus/Ohio gegen Japan. "Wir stärken die Mannschaft weiter und grenzen den Kreis der Spieler ein, die uns helfen können, unsere Ziele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen", sagte Pochettino laut Mitteilung. 

Klinsmann Junior bereits 2018 berufen

Klinsmann Junior war im November 2018 bereits für zwei Freundschaftsspiele gegen Italien und England in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen worden, weil der damals zuvor nominierte dritte Torhüter verletzt abgesagt hatte. Er kam jedoch nicht zum Einsatz. Für die USA kickte Klinsmann, der sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber unter anderem schon bei der U20-Weltmeisterschaft 2017.

Der 28-Jährige spielt aktuell beim italienischen Zweitligisten FC Cesena. Seine Profikarriere begann der gebürtige Münchner 2017 bei Hertha BSC, wo er ein Spiel für die erste Mannschaft bestritt. Es folgten Stationen beim FC St. Gallen in der Schweiz (2019–2020) und bei Los Angeles Galaxy in der MLS (2020–2023), ehe er 2024 nach Europa zurückkehrte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor
Oliver Baumann steht als Ersatzmann für Marc-André ter Stegen wieder bereit. (Archivbild)
Kehrt Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück? Die Diskussion lässt Oliver Baumann kalt. Der Torwart aus Hoffenheim will Bundestrainer Nagelsmann für die WM-Qualifikation keine Wahl lassen.
05.08.2025
2 min.
Völler trauert um Mill: "Ein echter Teamplayer mit Humor"
Die Weltmeister von 1990: Während Rudi Völler im Finale gegen Argentinien durchspielte, war dem Ersatzspieler Frank Mill ein Einsatz nicht vorbehalten.
Der Deutsche Fußball-Bund reagiert auf den Tod von Frank Mill. Sportdirektor Völler verliert einen weiteren Weltmeisterkollegen von 1990. Auch Jürgen Klinsmann ist bestürzt.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel