Sohn von Ex-Bundestrainer Klinsmann vor Debüt im US-Team?

Sein Vater wurde mit Deutschland Fußball-Weltmeister und später Bundestrainer. Nun könnte auch Jonathan Klinsmann A-Nationalspieler werden - aber nicht für Deutschland.

Chicago. Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann könnte sein Debüt in der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft feiern. Keeper Jonathan Klinsmann gehört zum 23-köpfigen Aufgebot für zwei anstehende Freundschaftsspiele im September, wie der amerikanische Fußballverband mitteilte.

Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino trifft am 6. September in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später geht es in Columbus/Ohio gegen Japan. "Wir stärken die Mannschaft weiter und grenzen den Kreis der Spieler ein, die uns helfen können, unsere Ziele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen", sagte Pochettino laut Mitteilung.

Klinsmann Junior bereits 2018 berufen

Klinsmann Junior war im November 2018 bereits für zwei Freundschaftsspiele gegen Italien und England in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen worden, weil der damals zuvor nominierte dritte Torhüter verletzt abgesagt hatte. Er kam jedoch nicht zum Einsatz. Für die USA kickte Klinsmann, der sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber unter anderem schon bei der U20-Weltmeisterschaft 2017.

Der 28-Jährige spielt aktuell beim italienischen Zweitligisten FC Cesena. Seine Profikarriere begann der gebürtige Münchner 2017 bei Hertha BSC, wo er ein Spiel für die erste Mannschaft bestritt. Es folgten Stationen beim FC St. Gallen in der Schweiz (2019–2020) und bei Los Angeles Galaxy in der MLS (2020–2023), ehe er 2024 nach Europa zurückkehrte. (dpa)