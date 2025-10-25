Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Maruyama, Freitag, Strate – Dauerlächeln, Lauerstellung und Tränen nach Disqualifikation

Idealer Hüftknick: Nozomi Maruyama hat sich zu einer ernsthaften Konkurrentin für Nika Prevc gemausert.
Idealer Hüftknick: Nozomi Maruyama hat sich zu einer ernsthaften Konkurrentin für Nika Prevc gemausert. Bild: Johannes Schmidt
Idealer Hüftknick: Nozomi Maruyama hat sich zu einer ernsthaften Konkurrentin für Nika Prevc gemausert.
Idealer Hüftknick: Nozomi Maruyama hat sich zu einer ernsthaften Konkurrentin für Nika Prevc gemausert. Bild: Johannes Schmidt
Wintersport
Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Maruyama, Freitag, Strate – Dauerlächeln, Lauerstellung und Tränen nach Disqualifikation
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Finale in Klingenthal macht Nozomi Maruyama mit dem Tagessieg auch den Gesamterfolg perfekt. Ein nicht regelkonformer Anzug veränderte die Reihung auf dem Podest.

Nozomi Maruyama kam aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. „Das ist mein bisher größter Sieg“, sagte die 27-Jährige aus Nagano über den Titel der Sommer-Grand-Prix-Siegerin 2025. Zweite wurde beim Finale in der Vogtland-Arena Nika Prevc (Slowenien) vor Altmeisterin Yuki Ito. Bis die Glücklichen von Matthias Buse und Manfred Deckert, den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
4 min.
Sommer-Grand-Prix in der Vogtland-Arena: Familie Prevc räumt und Philipp Raimund liefert ab
Selina Freitag bei ihrem Quali-Flug auf 120,5 Meter.
Die Dauersiegerin des Vorwinters und der Weltrekordler aus Slowenien gewinnen die Qualifikation in Klingenthal. Selina Freitag wird Achte. Die Lokalmatadorinnen verpassen den Wettkampf.
Thomas Prenzel
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
26.10.2025
2 min.
Skispringen: Japan lächelt im Vogtland – deutsches Mixedteam verpasst den Sieghattrick
Lächeln und viel zu Lachen hatten Japans Skisprung-Asse mit Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido und Nozomi Maruyama (von links) am Wochenende in der Vogtland-Arena.
Das DSV-Quartett mit der Erzgebirgerin Selina Freitag landet beim Finale in Klingenthal auf Rang vier. Nozomi Maruyami hört dreimal die Nationalhymne.
Thomas Prenzel
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel