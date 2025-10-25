Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Maruyama, Freitag, Strate – Dauerlächeln, Lauerstellung und Tränen nach Disqualifikation

Beim Finale in Klingenthal macht Nozomi Maruyama mit dem Tagessieg auch den Gesamterfolg perfekt. Ein nicht regelkonformer Anzug veränderte die Reihung auf dem Podest.

Nozomi Maruyama kam aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. „Das ist mein bisher größter Sieg“, sagte die 27-Jährige aus Nagano über den Titel der Sommer-Grand-Prix-Siegerin 2025. Zweite wurde beim Finale in der Vogtland-Arena Nika Prevc (Slowenien) vor Altmeisterin Yuki Ito. Bis die Glücklichen von Matthias Buse und Manfred Deckert, den...