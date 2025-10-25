Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Wird Philipp Raimund der neue deutsche Stern am Springerhimmel?

Philipp Raimund hat sich zum besten Sommerskispringer im deutschen Adlerhorst gemausert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wintersport
Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Wird Philipp Raimund der neue deutsche Stern am Springerhimmel?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 25-Jährige vom SC Oberstdorf spricht nach Tagesrang zwei hinter dem ruhmreichen Ryoyu Kobayashi über die Gründe für den Aufschwung und was ihm dieser Sommer-Titel wert ist.

Philipp Raimund schickt sich an, eine führende Rolle im deutschen Adlerhorst einzunehmen. Der 25-Jährige hat sich zu einer Tournee- und Olympiahoffnung gemausert, muss mit der neuen Wahrnehmung seiner Person aber auch erst mental klarkommen. In der Vogtland-Arena verteidigte der Allgäuer am Samstag locker vom Hocker seine Gesamtführung in der...
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
26.10.2025
2 min.
Skispringen: Japan lächelt im Vogtland – deutsches Mixedteam verpasst den Sieghattrick
Lächeln und viel zu Lachen hatten Japans Skisprung-Asse mit Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido und Nozomi Maruyama (von links) am Wochenende in der Vogtland-Arena.
Das DSV-Quartett mit der Erzgebirgerin Selina Freitag landet beim Finale in Klingenthal auf Rang vier. Nozomi Maruyami hört dreimal die Nationalhymne.
Thomas Prenzel
24.10.2025
4 min.
Sommer-Grand-Prix in der Vogtland-Arena: Familie Prevc räumt und Philipp Raimund liefert ab
Selina Freitag bei ihrem Quali-Flug auf 120,5 Meter.
Die Dauersiegerin des Vorwinters und der Weltrekordler aus Slowenien gewinnen die Qualifikation in Klingenthal. Selina Freitag wird Achte. Die Lokalmatadorinnen verpassen den Wettkampf.
Thomas Prenzel
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel