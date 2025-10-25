Sommer-Grand-Prix im Vogtland: Wird Philipp Raimund der neue deutsche Stern am Springerhimmel?

Der 25-Jährige vom SC Oberstdorf spricht nach Tagesrang zwei hinter dem ruhmreichen Ryoyu Kobayashi über die Gründe für den Aufschwung und was ihm dieser Sommer-Titel wert ist.

Philipp Raimund schickt sich an, eine führende Rolle im deutschen Adlerhorst einzunehmen. Der 25-Jährige hat sich zu einer Tournee- und Olympiahoffnung gemausert, muss mit der neuen Wahrnehmung seiner Person aber auch erst mental klarkommen. In der Vogtland-Arena verteidigte der Allgäuer am Samstag locker vom Hocker seine Gesamtführung in der...