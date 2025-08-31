Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sommer-Grand-Prix in der Kombination: Nathalie Armbruster nach 1,0-Abitur auch sportlich top

Strahlefrau: Nathalie Armbruster.
Strahlefrau: Nathalie Armbruster. Bild: IMAGO
Strahlefrau: Nathalie Armbruster.
Strahlefrau: Nathalie Armbruster. Bild: IMAGO
Wintersport
Sommer-Grand-Prix in der Kombination: Nathalie Armbruster nach 1,0-Abitur auch sportlich top
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Jenny Nowak aus Klingenthal und Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal) in Frankreich unter den Top 10.

Nathalie Armbruster machte am Wochenende das, was sie meistens tut. Die 19-jährige Kombiniererin strahlte mit der Sonne um die Wette. Auf der zweiten Station der Sommer-Grand-Prix-Serie holte die Schwarzwälderin nach dem Auftakt in Oberstdorf ihren zweiten Sieg. In Abwesenheit der Norwegerinnen und Japans besten Zweikämpferinnen verwies...
