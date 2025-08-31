Sommer-Grand-Prix in der Kombination: Nathalie Armbruster nach 1,0-Abitur auch sportlich top

Jenny Nowak aus Klingenthal und Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal) in Frankreich unter den Top 10.

Nathalie Armbruster machte am Wochenende das, was sie meistens tut. Die 19-jährige Kombiniererin strahlte mit der Sonne um die Wette. Auf der zweiten Station der Sommer-Grand-Prix-Serie holte die Schwarzwälderin nach dem Auftakt in Oberstdorf ihren zweiten Sieg. In Abwesenheit der Norwegerinnen und Japans besten Zweikämpferinnen verwies...