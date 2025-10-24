Sommer-Grand-Prix in der Vogtland-Arena: Familie Prevc räumt und Philipp Raimund liefert ab

Die Dauersiegerin des Vorwinters und der Weltrekordler aus Slowenien gewinnen die Qualifikation in Klingenthal. Selina Freitag wird Achte. Die Lokalmatadorinnen verpassen den Wettkampf.

Trotz einer schweren Windwarnung (Alarmstufe Mittel) mit vorausgesagten Sturmböen von bis zu 70 km/h ist am Freitag am Schwarzberg in der Vogtland-Arena geflogen worden. Nach einem Trainingssprung wurden zunächst die besten 40 Skispringerinnen für das Finale des Sommer-Grand-Prix am Samstag (Wettkampfbeginn 12.20 Uhr) im Feld der 57 jungen...