Sommer-Grand-Prix startet in Oberstdorf: Vogtland-Power in der Damen-Kombination – ein starkes Team wächst zusammen

Wintersport
Die Frauen bleiben in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand außen vor. Zwei Klingenthalerinnen bringt das nicht vom Weg ab.
Am Mittwoch beginnt mit den Nachtrennen in Oberstdorf die internationale Sommer-Grand-Prix-Serie in der Nordischen Kombination. Die Damen und Herren absolvieren auf den drei Stationen im Allgäu, im französischen Chaux-Neuve und dann im September auf den gerade modernisierten Olympiaschanzen im Val di Fiemme ein identisches Programm. Es wird die...
