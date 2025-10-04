Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sorge um Grimaldo überschattet Bayer-Sieg gegen Union Berlin

Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mann benommen auf dem Boden.
Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mann benommen auf dem Boden. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Leverkusen jubelt über den Treffer zum 1:0.
Leverkusen jubelt über den Treffer zum 1:0. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Ernest Poku (r) sorgte für das 1:0 gegen Union Berlin.
Ernest Poku (r) sorgte für das 1:0 gegen Union Berlin. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mann benommen auf dem Boden.
Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Mann benommen auf dem Boden. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Leverkusen jubelt über den Treffer zum 1:0.
Leverkusen jubelt über den Treffer zum 1:0. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Ernest Poku (r) sorgte für das 1:0 gegen Union Berlin.
Ernest Poku (r) sorgte für das 1:0 gegen Union Berlin. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Sorge um Grimaldo überschattet Bayer-Sieg gegen Union Berlin
Jana Glose, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayer Leverkusen gewinnt verdient gegen Union Berlin. Doch die Freude wird durch eine Schrecksekunde um Alejandro Grimaldo getrübt. Der Kapitän muss vor der Pause blutend vom Platz.

Leverkusen.

Die Sorge um Spielmacher Alejandro Grimaldo hat den verdienten Heimsieg von Bayer Leverkusen überschattet. Beim 2:0 (1:0) gegen Union Berlin prallte der Spanier kurz vor der Pause im Strafraum unglücklich mit seinem eigenen Mitspieler Christian Kofane zusammen, blutete am Kopf und musste benommen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

"Er war kurz weg und hat eine Wunde am Kopf, die jetzt genäht wird", sagte Leverkusens Direktor Lizenz, Thomas Eichin, in der Halbzeitpause beim Pay-TV-Sender Sky. Die Tore für die Werkself - die zuletzt bereits die Verletzungen einiger Leistungsträger verkraften mussten - erzielten vor 30.210 Zuschauern im ausverkauften Leverkusener Stadion Ernest Poku (33. Minute) und der erst 19 Jahre alte Kofane (49.). 

Im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven (1:1) nahm Bayer-Trainer Kaspar Hjulmand eine Änderung in seiner Startelf vor: Axel Tape, der sich unter der Woche in der Partie verletzt hatte, wurde durch den wieder fitten Lucas Vázquez ersetzt. Bei Union rückten András Schäfer und Wooyeong Jeong für Janik Haberer und Ilyas Ansah in die Anfangsformation.

Chancen auf beiden Seiten 

"Die Werkself hat trotz des Umbruchs individuell enorme Qualität und wird sich als Team weiter stabilisieren", hatte Union-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel betont. Beim ersten Aufeinandertreffen beider Vereine in der 2. Runde des DFB-Pokals 2003 hatte der heute 53-Jährige noch selbst als Spieler in der Startelf der Eisernen gestanden und durfte nach seiner Sperre wegen unsportlichen Verhaltens nun wieder an der Seitenlinie Platz nehmen.

Trotz der Vorschusslorbeeren vom Gäste-Coach tat sich Bayer – wie schon zuletzt – zunächst schwer. Zwar hatte Leverkusen viel Ballbesitz und versuchte, das Tempo hochzuhalten, doch gegen kompakt stehende Berliner fehlten im letzten Drittel oft die Ideen. Die erste große Chance gehörte Union: Jeong kam frei aus rund 15 Metern zum Abschluss, doch Mark Flekken parierte stark (10.). Auch danach setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche. 

Auf der Gegenseite hatten Malik Tilmann aus spitzem Winkel per Kopf (14.) und Alejandro Grimaldo aus der Distanz (18.) zunächst die aussichtsreichsten Chancen, doch Frederik Rönnow parierte jeweils. Wenig später hatte der Union-Keeper dann aber keine Chance, als Poku nach einem Querpass von Aleix Garcia, der zuvor von Vázquez bedient worden war, unbedrängt vom Elfmeterpunkt traf und Bayer jubeln ließ. 

2:0 nach Union-Fehler 

Für eine kuriose Szene hatte kurz vor dem Treffer Loic Badé gesorgt. Eine unter seinem Trikot an der Hüfte befestigte Bandage hatte sich gelöst und flatterte seitlich umher. Mit von der Seite zugeworfenem Verbandsmaterial versuchte der Verteidiger im laufenden Spiel das Problem selbst zu beheben. Doch der Schiedsrichter schickte ihn schließlich zur Behebung vom Platz.

Kurz vor der Pause musste Leverkusen dann den Schock um Grimaldo verdauen. Die Situation wurde durch unschöne Gesänge aus dem Union-Fanblock begleitet, die erst durch das Eingreifen von Trainer Baumgart beruhigt werden konnten. Die Leverkusener Anhänger quittierten die Gesänge auf der Gegenseite mit Buhrufen, was die Stimmung deutlich aufheizte. 

Nach der Pause baute Leverkusen seine Führung dank eines Fehlers der Gäste aus: Doekhi spielte den Ball nach einem Einwurf zurück zum eigenen Torwart. Rönnow passte unbedrängt auf den anlaufenden Kofane, der zum 2:0 einschob. Mehrere Chancen alles klarzumachen ließ Bayer dann ungenutzt: Garcia stand bei seinem Tor nach einem schnellen Konter (53.) im Abseits, der für Grimaldo eingewechselte Ibrahim Maza verpasste gleich zweimal (57. und 60.). Malik Tillmann scheitere zentral am reflexartig parierenden Rönnow (85.). Und auch der eingewechselte Jonas Hofmann traf in der Nachspielzeit nur über das Tor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
04.10.2025
2 min.
Leverkusens Grimaldo gibt nach Kopfverletzung Entwarnung
Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall auf dem Boden.
Leverkusens 2:0-Erfolg gegen Union Berlin wird kurz vor der Pause durch eine Schrecksekunde um Alejandro Grimaldo überschattet. Nur wenig später äußert sich der Verletzte selbst optimistisch.
04.10.2025
2 min.
Baumgart greift bei Fan-Gesängen nach Kopfverletzung ein
Bayer Leverkusens Kapitän Alejandro Grimaldo liegt nach einem Zusammenprall auf dem Boden.
Als Leverkusens Alejandro Grimaldo im Spiel gegen Union Berlin blutüberströmt auf dem Rasen liegt, gibt es aus dem Block der Gästefans unschöne Rufe. Trainer Steffen Baumgart reagiert.
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
Mehr Artikel