Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Später Doppelpack: Heidenheim sendet Hoffnungszeichen

Rani Khedira (l) avancierte erneut zum Matchwinner für Union Berlin.
Rani Khedira (l) avancierte erneut zum Matchwinner für Union Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
Der Unioner Rani Khedira (r.) im Zweikampf mit Adrian Beck.
Der Unioner Rani Khedira (r.) im Zweikampf mit Adrian Beck. Bild: Soeren Stache/dpa
Kampf prägte die Partie. Heidenheims Marvin Pieringer (l) und Niklas Dorsch stoppen Unions Danilho Doekhi.
Kampf prägte die Partie. Heidenheims Marvin Pieringer (l) und Niklas Dorsch stoppen Unions Danilho Doekhi. Bild: Soeren Stache/dpa
Rani Khedira (l) avancierte erneut zum Matchwinner für Union Berlin.
Rani Khedira (l) avancierte erneut zum Matchwinner für Union Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
Der Unioner Rani Khedira (r.) im Zweikampf mit Adrian Beck.
Der Unioner Rani Khedira (r.) im Zweikampf mit Adrian Beck. Bild: Soeren Stache/dpa
Kampf prägte die Partie. Heidenheims Marvin Pieringer (l) und Niklas Dorsch stoppen Unions Danilho Doekhi.
Kampf prägte die Partie. Heidenheims Marvin Pieringer (l) und Niklas Dorsch stoppen Unions Danilho Doekhi. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Später Doppelpack: Heidenheim sendet Hoffnungszeichen
Von Thomas Flehmer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Heidenheim hat mit zwei späten Treffern Union Berlin den sicher geglaubten Sieg geraubt. Zudem verdarb der Tabellenletzte den Berlinern die Generalprobe für den anstehenden Pokalkracher.

Berlin.

Der 1. FC Heidenheim hat ein Hoffnungszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gesendet. Am zwölften Spieltag besiegte die Mannschaft von Trainer Frank Schmid mit zwei späten Treffern Gastgeber Union Berlin mit 2:1 (0:1). Vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei hatte Rani Khedira (43. Minute) in einer kampfbetonten Partie den Gastgeber in Führung gebracht. Dem eingewechselten Stefan Schimmer gelang in der 90. Minute der Ausgleich, Jan Schöppner schaffte mit der letzten Aktion sogar noch der Siegtreffer (90.+5).

Heidenheim hat nun acht Punkte auf dem Konto und ist vorübergehend auf den Relegationsplatz geklettert. Die Berliner konnten Heidenheim auch im fünften Vergleich im Oberhaus nicht bezwingen. Zudem wurde der Mannschaft die Generalprobe für das Pokalspiel gegen Bayern München verdorben.

Schweigende Fan-Proteste in den ersten zwölf Minuten

Union-Trainer Steffen Baumgart wechselte nach dem 1:0-Erfolg beim FC St. Pauli zweimal und beorderte Derrick Köhn und Woo-Yeong Jeong anstelle von Tom Rothe und Andrej in die Anfangself. Heidenheims Trainer Frank Schmidt nahm im Vergleich zur 0:3-Heimniederlage gegen Gladbach vier Wechsel vor und brachte Marlon Busch und Benedikt Gimber sowie die Startelf-Debütanten in dieser Saison, Julian Niehues und Thomas Keller.

Wie am vorigen Spieltag schwiegen die Fans aus Protest gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Sicherheitsfragen die ersten zwölf Minuten - unterbrochen von einzelnen Pfiffen sowie einem Lattentreffer von Mathias Honsak (8. Minute) und einer Chance durch Köhn eine Minute später.

Khedira erneut der Dosenöffner

In dem kampfbetonten Spiel zeigten sich die Gäste agiler, ohne ein spielerisches Übergewicht zu erhalten. Gefährliche Torchancen blieben aber Mangelware, ehe dann Khedira, der schon in Hamburg das einzige Tor erzielt hatte, nach Ablage von Ilyas Ansah aus rund elf Metern den Knoten löste. 

Nach dem Seitenwechsel agierte Union souveräner, bei Heidenheim verhinderten viele Fehlpässe ein geordnetes Aufbauspiel. Umso überraschender vergab der kurz zuvor eingewechselte Stefan Schimmer die Möglichkeit zum Ausgleich und setzte den Ball knapp neben das lange Eck (64.). Auf der Gegenseite verpasste Danilo Doekhi nach einer Ecke den zweiten Berliner Treffer (67.). 

Zwei späte Tore

Heidenheim verstärkte nun die Bemühungen für einen Ausgleichstreffer, doch gefährliche Chancen konnten die Profis nicht erzeugen, bis die in der 57. Minute eingewechselten Schimmer und Schöppner das Spiel mit ihren Treffern drehten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
22.11.2025
3 min.
Bei Premiere: Polanski vergrößert Heidenheims Probleme
Eugen Polanski wurde vom Interims- zum Chefcoach befördert.
Der 1. FC Heidenheim ist nach einem 0:6 in Leverkusen auf Wiedergutmachung aus. Doch auch der Auftritt vor eigenem Publikum misslingt. Beim Gegner feiert der Coach eine erfolgreiche Premiere.
Kristina Puck, dpa
20:26 Uhr
4 min.
BVB schlägt Bayer - Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli
Der FC Bayern durfte spät jubeln.
Zwei Tore in der Nachspielzeit retten den Bayern gegen St. Pauli den Sieg – und in Berlin dreht der 1. FC Heidenheim das Spiel in letzter Sekunde. Auch Köln jubelt in Bremen spät.
Mehr Artikel