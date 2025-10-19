Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Später Gäste-Ausgleich: Nürnberg und Kiel mit Remis

Kiel-Kapitän Steven Skrzybski (links) und Pape Demba Diop von Nürnberg kämpfen um den Ball.
Kiel-Kapitän Steven Skrzybski (links) und Pape Demba Diop von Nürnberg kämpfen um den Ball. Bild: Daniel Karmann/dpa
Kiel-Kapitän Steven Skrzybski (links) und Pape Demba Diop von Nürnberg kämpfen um den Ball.
Kiel-Kapitän Steven Skrzybski (links) und Pape Demba Diop von Nürnberg kämpfen um den Ball. Bild: Daniel Karmann/dpa
2. Bundesliga
Später Gäste-Ausgleich: Nürnberg und Kiel mit Remis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange sieht es in Nürnberg nach einem Heimsieg aus. Weil der "Club" aber etliche Chancen verpatzt, wird er am Ende von Kiel bestraft.

Nürnberg.

Ein später Kopfballtreffer des Kieler Abwehrspielers Carl Johansson hat den 1. FC Nürnberg um den zweiten Sieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht. Die Franken kamen trotz vieler Chancen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen die Norddeutschen hinaus. Johansson egalisierte in der 86. Minute den Führungstreffer des "Clubs" durch Mohamed Zoma (28.). Die Nürnberger von Trainer Miroslav Klose verpassten durch den Dämpfer, etwas Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. Kiel bleibt seit drei Spielen ohne Sieg.

In einer Partie auf meist überschaubarem Niveau nutzte Zoma einen Fehler der Kieler zum 1:0: Er erlief einen Steilpass von Julian Justvan und drosch den Ball unter die Querlatte. Nach seinem ersten FCN-Tor hätte der im Sommer aus der dritten italienischen Liga verpflichtete Angreifer per Direktabnahme fast noch einen draufgesetzt: Der Ball ging an die Latte, von dort auf die Torlinie und sprang zurück ins Feld (42.).

Kieler bestrafen Chancenwucher des "Clubs"

Auch nach dem Seitenwechsel fiel der 21 Jahre alte Zoma offensiv am meisten auf. In der 50. Minute geriet ein Schuss des Italo-Ivorers zu unplatziert. Kurz danach war er aus kurzer Distanz nach einem Torwart-Abraller zu überrascht und schoss drüber (57.).

Zuvor hatte Kiels Adrian Kapralik den Ball freistehend an Keeper Jan Reichert und das Tor vorbeigeschlenzt (53.). Mit einer Schlussoffensive belohnten sich die Gäste von Coach Marcel Rapp doch noch, als Johansson eine Flanke von Alexander Bernhardsson unbedrängt einköpfte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
04.10.2025
2 min.
Darmstadt nach 1:1 in Kiel zurück auf Platz eins
Kiel und Darmstadt lieferten ein intensives Spiel.
Darmstadt 98 ist bei Holstein Kiel nicht die bessere, aber effektivere Mannschaft. Das reicht am Ende für einen Punkt.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
03.10.2025
2 min.
Trainer Klose atmet auf: Nürnberg gewinnt in Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf verliert auch sein viertes Heimspiel - diesmal gegen Nürnberg.
Nürnberg jubelt, Düsseldorf hadert: Miroslav Klose kann nach dem ersten Auswärtssieg aufatmen, beim Gegner steigt nach einer erneuten Heimpleite wieder der Druck auf Trainer Daniel Thioune.
Mehr Artikel