Später Jubel: Manchester City springt auf Rang drei

Der Kampf um die Champions-League-Plätze in England spitzt sich zu. Das späte Siegtor gegen Aston Villa könnte Man City noch nachhaltig helfen.

Manchester.

Auf dem angestrebten Weg in die Champions League hat Manchester City in allerletzter Minute wertvolle Punkte erobert. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann dank Matheus Nunes das direkte Duell mit Aston Villa knapp mit 2:1 (1:1) und sprang so auf Tabellenplatz drei in der Premier League. Der Portugiese Nunes erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit das umjubelte Siegtor.