Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Spätes Elfmeter-Tor sichert Elversberg-Sieg

Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg.
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg. Bild: Harald Tittel/dpa
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg.
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg. Bild: Harald Tittel/dpa
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg.
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg. Bild: Harald Tittel/dpa
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg.
Elversberg feiert gegen Kiel einen späten Sieg. Bild: Harald Tittel/dpa
2. Bundesliga
Spätes Elfmeter-Tor sichert Elversberg-Sieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die SV Elversberg hat wieder in der Nachspielzeit zugeschlagen. Beim 1:0-Erfolg gegen Holstein Kiel wird Elfmeterschütze Otto Stange in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Spiesen-Elversberg.

Dank eines Last-Minute-Elfmeters von Otto Stange hat die SV Elversberg gegen Holstein Kiel ihren fünften Saisonsieg gefeiert und ist mit nun 16 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gelang dem eingewechselten Stange in der Nachspielzeit (90.+5) das späte, aber nicht unverdiente 1:0 (0:0)-Siegtor gegen Holstein Kiel, das nach der vierten Saisonniederlage auf Platz neun rangiert.

Die Saarländer beherrschten vor 8.341 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in der ersten Halbzeit das Spiel und waren die aktivere Mannschaft, verpassten bei mehreren guten Torchancen jedoch die verdiente Führung. Bezeichnend: Elversberg gab im ersten Durchgang fast doppelt so viele Torschüsse ab wie Kiel - traf aber nicht das Tor.

Elversberg mit besseren Chancen, Kiel kontert

Die erste und beste Gelegenheit zur Führung hatte Tom Zimmerschied nach 15 Minuten, bei den Gästen scheiterte Kasper Stie Davidsen aus neun Metern an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof.

Zweite Hälfte, ähnliches Bild: Elversberg hatte von den wenigen noch die besseren Möglichkeiten. Kiel verlegte sich weitgehend aufs Kontern, blieb aber bis auf die Chance von Phil Harres ungefährlich. Auch Elversberger Offensivaktionen fehlte lange die nötige Präzision - bis Stange schließlich vom Elfmeterpunkt traf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
20.09.2025
2 min.
Elversberg siegt in Braunschweig - Ebnoutalib mit Doppelpack
Younes Ebnoutalib (l) bringt Elversberg in Führung.
Die SV Elversberg bestätigt ihre spielerische Klasse. Bei Eintracht Braunschweig wird Angreifer Ebnoutalib mit seinen Saisontoren fünf und sechs zum Matchwinner.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
14.09.2025
2 min.
Keine Tabellenführung: Elversberg nur Remis gegen Dresden
Traf gegen Dresden doppelt: Elversbergs Younes Ebnoutalib.
Die Saarländer retten in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt gegen den Aufsteiger, der sich für eine kämpferisch starke Leistung nicht mit dem zweiten Saisonsieg belohnen kann.
Mehr Artikel