Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt

Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.

Malabo. Tunesiens Fußballer haben sich zum siebten Mal für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team aus Nordafrika sicherte sich seinen Platz dank eines 1:0 (0:0)-Erfolges in Äquatorialguinea. Der eingewechselte Mohamed Ali Ben Romdhane erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum notwendigen Sieg, den die Gäste stürmisch feierten. In der Gruppe H der Afrika-Qualifikation liegen die Tunesier nun schon vor ihren letzten beiden Partien uneinholbar auf Platz eins.

Tunesien ist die insgesamt 18. Mannschaft, die ihren Startplatz bei dem Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko sicher hat. Dann sind erstmals 48 Teams bei einer Endrunde dabei. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar schied Tunesien jeweils in der Vorrunde aus. Vor drei Jahren gelang aber ein 1:0-Erfolg über den damaligen Titelverteidiger Frankreich. (dpa)